Flores y velas en memoria de Sandra Peña / EP

¡Qué alegría proporciona la algarabía y el jolgorio, que emanan del interior del patio de un colegio, al pasar por una calle de la ciudad a la hora del recreo! Se precipitan, desde detrás de la tapia, la bulla y el griterío, acompañadas de voces que se atropellan unas con otras, haciéndose incomprensibles para quien las oye y escucha. Todo allí, en el patio de recreo, parece fiesta, compañerismo, risas, felicidad para todos los niños y niñas, que se entregan al juego desbocado, hasta que toque la campana que les ordena a todos entrar de nuevo en clase.

Pero no era alegría y felicidad para todos los niños y niñas, este curso, en el patio de recreo del colegio Irlandesas Loreto, de Sevilla. El griterío y la bulla enmascaraban el silencio, la tristeza y la soledad de Sandra, una joven adolescente de 14 años, a quien el inicio de curso de este 2025, le tendría preparado un final sorprendentemente anticipado y profundamente trágico.

Sandra Peña, todavía una niña, decidió no seguir viviendo en éste su mundo al que, supuestamente, unas compañeras se lo habían convertido en demasiado cruel. Sandra no acudía alegre al Colegio porque sufría bullying, y cada mañana suponía para ella un verdadero infierno acercarse a las puertas de su propio Centro Educativo. Unas compañeras, parece ser, que se apartaban en el recreo de aquella algarabía infantil y se dedicaban a hacerle la vida imposible a Sandra.

¡Qué pena y qué rabia no haber podido llegar a tiempo para evitar esta muerte tan injusta! Ya se quejaba Sandra a su familia, a finales del 2º trimestre del curso pasado, de que algo no iba bien. Y su familia acudió al Centro para denunciar el hecho. Y, aunque como docente, me cuesta creer que no se hiciera nada, ya que hay protocolos para atajar casos de acoso en todos los centros educativos, y más ahora en que estos casos prosperan, alimentados por el mal uso de las redes sociales, Sandra acudió a terapia con una psicóloga privada. Su madre volvió en Setiembre al Centro, para exigir que se hiciera algo al respecto porque las tres compañeras seguían acosando a su hija.

Es verdad que, a veces, posiblemente por la preocupación del Centro Educativo, cuando en sus aulas aparece un grave caso de acoso, se comete el tremendo error de tomar la decisión de apartar de la clase al alumno o alumna que está siendo acosada. La verdad es que nunca he entendido que la persona agraviada tenga que ser la desplazada de la clase o, incluso a veces, de su propio centro a otro distinto. En todo caso, los que debieran repartirse en aulas distintas son los acosadores, e incluso ser desplazados, si fuera necesario, a centro diferentes. No es de recibo que el que se vea castigado por la Comunidad Educativa sea la persona que ha sufrido acoso o está siendo acosada por otros.

Ante las declaraciones, lógicas, de dolor por parte de la familia de Sandra, desde el Colegio piden cautela hasta que finalice la investigación abierta. El Centro Escolar ha mostrado su consternación por el suicidio de Sandra y toda la Comunidad Educativa acompaña a la familia en su dolor. Pero, a la espera de lo que aclare la investigación abierta, lo que está claro es que, para Sandra, esta sociedad que se codea con la inteligencia emocional y artificial, ha sido demasiado torpe y ha llegado demasiado tarde.

*Ramón Gómez Pesado es exdirector del IES Ágora de Cáceres.