El 3I/ATLAS y el cambio de hora

Imagen del Hubble de 3I/ATLAS capturada a finales de julio. / Créditos: NASA/ESA.

Poco sabemos del universo hasta la fecha. Prueba de ello es el objeto interestelar 3I/ATLAS, el tercero que ha descubierto el ser humano en toda su historia sobre el Planeta Azul. Se acerca cada vez más y a cada paso su comportamiento se vuelve cada vez más extravagante: composición química extraña, ‘anticola’ y movimientos poco convencionales que llevan a algunos a plantear hipótesis muy especulativas. De hecho, un astrónomo de Harvard como Avi Loeb, polémico cazador de tecnología interestelar, lo vincula con señales y tecnología extraterrestres.

La comunidad científica está dividida, pues hay científicos que lo toman como un posible cometa con anomalías físicas interesantes; otros lo miran con más recelo respecto al ruido mediático que está produciendo. La Nasa dejó de informar de este misterioso objeto a su paso por Marte y hace escasamente unos días ha activado su alerta de defensa planetaria. Arguye que se trata de un mero ejercicio, de un simulacro. Cuando todos los telescopios desde Mauna Kea hasta Chile se sincronizan en un objeto, eso no es un simulacro, hay ‘gato encerrado’.

El cometa 3I/ATLAS «viaja en el tiempo interestelar». Eso nos recuerda dimensiones del universo en que el tiempo no está regulado por husos ni costumbres humanas. El cambio horario, por contra, es una convención humana: regulamos y manipulamos el tiempo para ajustarlo a nuestras necesidades cotidianas. Ahora desde el Gobierno de España se pretende adscribirnos definitivamente al horario de verano o al de invierno. Debatimos si eliminamos el cambio horario, mientras simultáneamente estamos descubriendo objetos que tardan decenas de miles de años en repetir su órbita o que ni repiten. Paradojas cósmicas.

¿Cambiar la hora realmente responde a nuestras necesidades reales, en una era en que descubrimientos como 3I/ATLAS nos recuerdan lo vasto e inabarcable del universo? No lo sé. Tendremos que seguir mirando al cielo, esperando una señal que nos responda las preguntas universales de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, solos o acompañados, como aquella canción de Los Nikis.