¿Por qué aguantamos tanto?

Independientemente de la ideología o preferencias políticas que tengamos, españolas y españoles deberíamos tener claro que la asfixiante polarización entre los partidos tiene mucho más de impostura y mera lucha por el poder que de convicciones éticas o ideológicas.

Si lográramos entender, en toda su profundidad, que ellos se parecen entre ellos mucho más que a nosotros, y que nosotros nos parecemos mucho más entre nosotros que a ellos, sentaríamos las bases necesarias para comenzar a reconstruir una sociedad políticamente en ruinas.

Parece que se nos hubiera olvidado el sentido de la democracia: el gobierno de pueblo. Es decir, de nosotros. Nuestro gobierno. Se ha ido aceptando acríticamente que la burocracia de votar una vez cada cuatro años equivale a democracia, cuando, en realidad, todo régimen político se sustenta sobre su funcionamiento diario, cotidiano.

Son graves las derivas de la clase política que el pueblo debe parar.

La primera es la ineptitud, creciente y demostrada, que pone en peligro nuestras vidas, nuestra seguridad y nuestro bienestar. Lo hemos visto recientemente, con insistencia: los incendios del último verano, el apagón de abril, las riadas de 2024 en Valencia o los tumbos durante la gestión de la pandemia de COVID, entre 2020 y 2022.

La colonización de las instituciones es, en sí misma, una falla del sistema y, a la vez, causa de otros muchos vicios incorregibles. ¿Por qué ha de haber tantos cargos públicos en nómina, que no desempeñan función alguna, nombrados a dedo por los partidos, ocupando, incluso, puestos de relevancia en altos niveles de la administración destinados a funcionarios con experiencia y formación? Es una pregunta que se hace la mayoría, sin que encontremos otra respuesta que la única posible: para poder seguir alimentando las redes clientelares sobre las que se sostienen los partidos.

No hace falta enumerar todos los problemas que nos asolan, ante los que son incapaces: imposibilidad material de acceder a una vivienda digna, inflación galopante en productos de primera necesidad, exilio masivo de jóvenes por falta de oportunidades, indefensión ciudadana ante retrasos e incumplimientos de la administración, altísimos impuestos cuyos beneficios vemos cada vez más exiguos, exasperante lentitud de la justicia, y un etcétera con el que podría llenar otro artículo como este.

No solucionan ninguno de nuestros graves problemas, son negligentes cuando más falta hacen y se llenan los bolsillos con salarios elevadísimos pagados con nuestros impuestos, colonizando, mediante miles de cargos innecesarios, todas las administraciones e instituciones.

¿Por qué somos capaces de tolerar esta situación objetivamente insoportable cuando se supone que vivimos en un régimen en el que el poder reside en el pueblo? Esta es la pregunta que todos deberíamos hacernos, previa a dar algún paso en la dirección del cambio.

*Enrique Pérez Romero es doctor en Comunicación Audiovisual.