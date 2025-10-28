Un año, mañana

Duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana

Mañana, un año de las muertes a causa de la dana. O, si lo fueron a causa de la negligencia, mañana, entonces, un año de la impunidad.

Sin duda, la causa de las muertes fue la riada producida por la dana, fenómeno meteorológico explicable y explicado que provoca lluvias torrenciales cuyo origen es un complejo de tormentas, etcétera. Pero, precisamente porque fueron a causa de la riada provocada por la dana y porque la dana es un fenómeno explicado y explicable -ahora en el sentido de previsible y previsto-, habrá que preguntarse por el motivo de esas muertes, más allá de que veinte de ellas, o incluso treinta, pudieran atribuirse tanto a la imprudencia -desde el exceso de confianza hasta el error de quitar importancia a algo demasiado conocido, la gota fría- como a la ignorancia, la intrepidez o hasta la indiferencia. En tales casos, también esas veinte o treinta muertes lo serían por negligencia, incluso la negligencia de ignorar, aun cuando no sea la peor de las negligencias.

Sin embargo, hubo otra negligencia más grave, que si no podría haber evitado esas veinte o treinta muertes hipotéticas causadas por la imprudencia, la ignorancia, la intrepidez o la indiferencia, tal vez podía haber evitado las restantes, que ni imprudentes ni ignorantes ni intrépidas ni indiferentes, sino que, poco antes de pasar a formar parte de «las muertes», estaban preocupadas por las lluvias y confiaban en que cesarían y en que, si la situación empeorase y hubiera peligro, las autoridades avisarían. Y así fue, sin duda. Solo que el aviso alertando de la riada se envió a las 20:11 horas, es decir, cuando 156 de ellas ya habían muerto por la riada y 37 estaban en una situación imposible de ser salvadas, es decir, 17 minutos antes de que se incorporara al Centro de Coordinación Operativo Integral el presidente Carlos Mazón Guixot.

Mañana, entonces, un año de las muertes a causa de la negligencia y, a causa de la negligencia, un año de la impunidad. Pero «un año de la impunidad» es solamente un aniversario, como decir «un año de la catástrofe», cuando lo que se cumple es un año de impunidad, un año en que los responsables continúan intactos, políticamente sanos, sin lesiones ni deterioros, a diferencia de las muertes y de quienes las consideran resultado de la negligencia. Y, ya que la negligencia quizá no fuera solo de una persona, pues la torpeza tropieza con la torpeza y viceversa cuando las reúne la política, bastaría al menos con que mañana sea el último aniversario de la impunidad.

*Daniel Salgado es funcionario.