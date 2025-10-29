El Sudoeste y el Noroeste Ibérico deben unir estrategias para salvar al Oeste

Obras del canal de acceso a València, clave para el corredor mediterráneo.

La casualidad ha querido que coincidieran en un mismo día dos actos en Madrid relacionados ambos con las comunicaciones y la Logística; uno que tuvo lugar en la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España (A.C.T.E.), por la mañana, organizado por CyLoG que es la entidad que aglutina y coordina el conjunto de Centros Logisticos de Castilla y León, y el otro acto el organizado por la tarde por el Corredor Sudoeste Ibérico, que celebró por la tarde su IX Foro Ibérico.

En ambos actos se trataron temas relevantes del la articulación de las comunicaciones pendientes del Oeste español con el Este; el primero de ellos entre el Noroeste de la península y el centro de la misma; ‘Tren multicliente Valencia-Burgos’, en la reunión de ACTE, y, el AVE Lisboa-Madrid, en el Foro vespertino. Sin quitarle importancia alguna a ambas reivindicaciones, que tienen las dos poderosas razones para ser demandadas, quisiera llamar la atención de estos colectivos que los problemas de fondo que tiene el Oeste son estructurales y compartidos, y no va a resolverse llevando la batalla a Madrid de forma aislada.

Deberíamos tomar nota de la forma en la que el Corredor Mediterráneo lleva ya tiempo funcionando con una sola voz. Sino partimos del convencimiento de que el atraso colectivo de toda la zona occidental de la península tiene un origen común, y que por tanto debe identificarse y reivindicarse de forma colectiva, no lograremos tener la fuerza para cambiar las tendencias que de forma secular nos conducen a la despoblación y a la pobreza.

Se puede argumentar que coexisten en el Oeste Comunidades diferentes que pueden tener prioridades distintas, pero sucede que el Este es mucho mas diverso con Comunidades Independentistas, y otras con mayor diversidad política, y no obstante han sabido encontrar un hilo común, precisamente en el tema de las Infraestructuras, el Corredor Mediterráneo, que les ha unido.

A la falta de unidad del Oeste viene a añadirse que, desde el punto de vista de los Corredores de Transporte definidos por la RTE-T europea todo lo que no es Mediterráneo es Atlántico, y, ahí chocamos con un nuevo hándicap como son los intereses de las dos grandes urbes ibéricas que son Lisboa y Madrid, las cuales tienen prioridades contrapuestas; la primera, la capital lusa, la de llegar cuanto antes a Europa y unir sus dos grandes ciudades, Lisboa y Oporto, lo que le empuja a promover su comunicaciones por la costa, y Madrid que no quiere perder su condición centrípeta que consiguió con los Borbones en el siglo XVII, que sigue pensando que todo el desarrollo de la España interior debe pasar por ella. En medio de estos dos focos de intereses se encuentra el verdadero Oeste abandonado, que sigue, como vemos, mirando y dependiendo de estas dos urbes.

La opción para desarrollar una verdadera estrategia conjunta de estos territorios pasa por encontrar una bandera común que sirva de columna que los vertebre, esa bandera no es otra que la potenciación del eje que los romanos denominaron Via Prata (Ruta de la Plata). El proyecto no debería limitarse a reivindicar la reapertura inmediata de la comunicación ferroviaria, que debe ser el primero en reivindicar enérgicamente, sino el vender el Oeste de España y el interior de Portugal, como u territorio que atraiga inversiones, cree empleo y pare la despoblación. Todavía puede evitarse que esta zona de la península quede como ‘Parque Temático para el solaz y la jubilación de los europeos’, ya lo fuimos con la creación de Emérita Augusta para el retiro de los legionarios romanos.

Se trata, por tanto, de recuperar la columna vertebral que articula a todo el Oeste para facilitar la creación de ese espacio común, permitiendo que se facilite el trasiego de mercancías y personas, a la vez que se ofrece el canal mas lógico para conectar tres Continentes; África, América y Europa. Se trata , por tanto, de crear un verdadero eje de desarrollo económico y social que saque al Oeste de su parálisis.

*José Marcelo Muriel es miembro del Colectivo “Corredor Oeste Ruta de la Plata”