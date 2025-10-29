Entre la vida y la muerte

Dos personas mayores sentadas en un banco en el paseo de Cánovas, en Cáceres. / El Periódico

La esperanza de vida mundial ha alcanzado los 71,4 años, pero la esperanza de vida saludable (sin discapacidad ni dependencia) queda rebajada a los 63,7 años. Debemos centrarnos en esta última cifra, porque ¿de qué nos serviría vivir más tiempo si ni siquiera somos capaces de atarnos los cordones de los zapatos?

Ahora más que nunca podemos prolongar nuestra existencia en este mundo cainita gracias a los avances científicos, los que ya conocemos y los que están por salir. No obstante, los expertos nos advierten de que para envejecer bien debemos poner de nuestra parte, moviéndonos más y manteniendo el peso adecuado, vínculos afectivos profundos y cierto sentido de trascendencia.

Demasiados gastos de mantenimiento… Con tantas exigencias no sabe uno si es preferible rejuvenecer forzando al límite un organismo que ya no es joven ni hermoso o si besar directamente la lona.

En la Roma antigua la esperanza de vida era de 20-30 años, lo cual no impidió a aquellos ardorosos romanos protagonizar innumerables libros de Historia en los que se narran sus hazañas y fechorías (que vienen a ser la misma cosa). Ahora en España tenemos una esperanza de vida de 83,77 años, pero, en la mayoría de los casos, lo que nos espera tras combatir la glucemia, el colesterol y la hipertensión es una recua de hambrientos gusanos y, ay, el olvido.

¿A qué viene reflexionar tanto sobre la vida y la muerte? Simplificando, la vida es un asco, y la muerte, como aseguraba Louis Ferdinand Céline, “sólo una máquina de limpieza”. Pero aquí seguimos algunos, malgastando lo que nos queda de vida en maquinar cómo retrasar la muerte, ese estado que, según el filósofo Henry David Thoreau, “no es más que pasar de una habitación a otra”.

En cualquier caso, hasta que llegue el momento de cambiar de habitación, intentemos abrazar la felicidad, “esa cosa con plumas” (Emily Dickinson) que, en opinión de los más optimistas, no tiene edad.

*Francisco Rodríguez Criado es escritor.