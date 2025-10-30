Educar en las raíces del futuro

En los pueblos, el timbre de la escuela no lo marca un reloj digital, sino el canto de las cigüeñas. Allí, el silencio es materia prima, y la vida se mide por estaciones, no por trimestres.

En la escuela rural quizás no haya laboratorios de última generación, pero hay huertos que explican la fotosíntesis mejor que cualquier manual. No habrá aulas de emprendimiento, pero cada alumno sabe que, si no madruga el panadero, no hay pan, y si se rompe el tractor, ese día no se ara. Allí las competencias básicas no se programan, se viven.

La competencia lingüística se trabaja cada mañana cuando el alumno saluda a la maestra con un “buenos días” que suena a verdad, o cuando una abuela se asoma al patio y cuenta historias con el mismo acento con el que aprendió a pronunciar orgullo, el de su tierra, el de sus raíces. La competencia matemática se aprende contando almendras, midiendo el agua del pozo o calculando cuántos corderos nacieron en la majada.

La educación en el mundo rural no necesita inventar metodologías innovadoras, las lleva practicando desde siempre. Aprender a convivir, a cooperar, a ayudar al compañero que es de otro curso, pero comparte pupitre. Aprender que el respeto no está en un cartel de valores, sino en abrir la puerta al vecino. Aprender que la sostenibilidad no se predica, se hace, reciclando el pan duro para las gallinas y cuidando el río porque no sólo da de beber.

En esas aulas pequeñas, el alumnado aprende la competencia más valiosa de todas, la de sentirse parte de algo. Allí se enseña que el conocimiento no vale si no mejora la vida de quienes te rodean. Que la educación no termina cuando suena el timbre, sino cuando Tomasito ayuda a su abuelo a leer la carta del banco o cuando la Doña Antonia acompaña a la familia en la fiesta del pueblo.

Mas a nuestro pesar, esas escuelas se cierran. Porque dicen que ya no hay alumnado suficiente. Como si la vida se midiera en cifras. Como si un aula sin alumnos fuera una derrota asumible sin saber que cuando se apaga la última luz de una escuela rural, no solo se cierra una puerta, se apaga una parte del alma del pueblo. Pero ¿acaso no es más educativo enseñar a cinco niños a cuidar su tierra que a treinta a olvidarla?

Hace poco, tuve el privilegio de asistir invitado por ANPE al II Congreso de Educación Rural en un pueblo Castellano y leonés, Burgo de Osma, Soria. Allí, Enrique Rubio Romero, diputado de Cultura de la Diputación de Soria, lo dijo con una ternura que vale más que mil discursos: "Fue gracias a mi maestra que siempre tuve la necesidad de volver a mi pueblo, y si hoy estoy aquí es gracias a ella. Ellos y ellas son quienes nos hacen querer volver”.

Las soluciones existen, si se quiere mirar con corazón, dotar mejor a estas escuelas, incentivar a su profesorado, integrarlas en proyectos rurales, hacerlas eje de la comunidad. Que cada docente que resiste en un aula perdida entre encinas es un faro contra la despoblación, porque en la escuela rural no solo se enseña a vivir; se enseña viviendo y mientras queden docentes explicando el mundo desde una ventana con vistas al campo, el conocimiento seguirá teniendo raíces, y la esperanza, dirección postal.

Quizá un día entendamos que la escuela rural no es una reliquia del pasado, sino la raíz del futuro.