Carta abierta de un virus sensato

Llego como semilla plantada a voleo, sin que seas consciente de mi presencia adormecida, aún por brotar. Para cuando te das cuenta, he enraizado en tus células sin previo aviso. No me importa que no tengas listo el cuarto de invitados, voy a ir soltando mis pertenencias allí donde te resulte más incómodo, como un mosquito mínimo, pero insistente.

Primero me disfrazaré de abeja e iré cubriendo de polen el panal de tu garganta, hueco por hueco, para causar picor, tos y quemazón. Después, tensaré los músculos de tu cuello, que comenzarán a sonar como patas de un mueble viejo al arrastrarlo. La barriga volteará sus entresijos al estilo de una hormigonera y te invadirá una sensación de desconsuelo que no mejora comiendo. No te confundas, en el fondo, no he venido para hacerte daño, sino para desactivar tu piloto automático acelerado y que me escuches, cuando te lo permitan la fiebre y sus delirios.

Tiende la cama con ropa limpia de tacto suave, va a dolerte hasta el roce de las sábanas. Haz que te repueblen la nevera con líquidos caseros y jengibre y vuelve la lista de asuntos pendientes cara al suelo si quieres anestesiar la culpa de esa gran irresponsabilidad que supone enfermarte y no ser capaz de llevar a cabo las tareas diarias. Aquí solo estamos tú y yo. Mis condiciones son impermeables a los convenios sociales, yo no caigo en las redes de la alienación en pos de la productividad ordinaria de la que adolecéis como siervos programados. Ahora estoy al mando de tu nave deteriorada.

No te refieras a mí como el maldito bicho, ni la desgracia que te ha caído por mi presencia. Repito: me instalo sin avisar y llego para enseñarte algo. Si me miras con atención, me rodeas con tus brazos, sirves un té con limón y jengibre, y envuelves los síntomas en la manta más esponjosa que el otoño pueda bordar, iré disolviéndome al paso de los días

Cada gesto amable me repliega, la ternura me mata, anhelo mimos que me ablanden.

Deja la cocina sucia, enfúndate en un chándal, el qué dirán siempre está disponible para quienes de chismorrear y ejercer triangulación alimentan sus días repetitivos y sus almas quemadas, de esos no esperes nada. Los correos pueden y van a acumularse debido a su capacidad ilimitada de almacenamiento. El mundo girará sin ti; de hecho, algún día lo hará definitivamente, esto es solo un ensayo minúsculo. Mientras tanto, asume que priorizarnos en la enfermedad no es negligente, sino que se ha convertido en la resistencia al capitalismo atroz situando la integridad física y mental en el centro, lugar del que jamás debió desplazarse.

Cuando, por fin, abandone tu casa, no me gustaría haber sentido que me he alojado en un antro donde no me prestaron los cuidados que cualquier huésped amerita. Ten por seguro que me iré, por otros cuerpos, atravesando el aire, adueñándome de las interacciones, parasitando vidas a las que arrestaré para dejarles el mismo aprendizaje: si os robo la salud, no sois nadie. Queredme, alojadme; como buen nómada, no tardo en marcharme, aunque siempre amenazo con volver para recordaros que sólo sois unos simples humanos vulnerables.