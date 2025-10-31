Parece ser que hay políticos en Extremadura que no están acostumbrados a la honradez, a la transparencia y a que le digan toda la verdad. Como se suele decir, no están acostumbrados a que le pongan las cartas sobre la mesa. Pensaban que la presidenta María Guardiola iba de farol cuando les informó y aseguró que si no había presupuestos para el futuro, el futuro lo decidirían los extremeños. A nuestra tierra hay que darle estabilidad y no el bloqueo que ha intentado darle la oposición más destructiva que ha pasado jamás con Extremadura, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Esa oposición del no por el no. La misma que le ha dado un portazo a los mejores y más altos presupuestos para nuestra región que recogían más sanidad, educación, dependencia, más para protección y extinción de incendios. Unas cuentas donde se le volvía a bajar los impuestos a todos los extremeños, sumándose a las tres bajadas que ya ha realizado el gobierno de María Guardiola en estos dos años. Un proyecto ambicioso y que ha gustado pero, claro, y nótese la ironía, tienen que decirle no porque son del PP.

María Guardiola: una presidenta que hace que el Partido Popular esté fuerte, unido, con ganas, y tanto es así que podríamos enfrentar mañana mismo unas elecciones y gobernar pasado

María Guardiola tenía claro que ni el PSOE del imputado Gallardo, ni Vox donde ahora andán a tortas para ver quien capitanea el grupo de los muditos. Ni la venida abajo Irene de Miguel, van a bloquear ni a los extremeños, ni su proyecto de vida ni su futuro.

¿Por qué deben confiar los extremeños en María Guardiola? La respuesta se la doy yo. Es una presidenta que tiene una hoja de servicio que le avala, rigurosa, responsable, transparente, que escucha. No ha venido aquí a colocar a nadie, ni a esconderse de la justicia. No se queda quieta cuando vienen a desmantelar una de las industrias más importantes que tiene Extremadura. No obedece órdenes de Madrid como pasa con los diputados de Vox. Ni por la propia supervisión. Ha demostrado que se puede hacer política de otra manera, desde la moderación, desde la serenidad y pensando en el interés general.

Y esta es una realidad que no puede esconderse. Que se ve, que los extremeños lo sienten y nadie lo va a tapar por mucho que algunos hayan creado un argumentario perfecto y lo hayan vestido y adornado de farolillos. Tal vez es que algunos dirigentes de la izquierda deberían superar la barrera mental de que hay mujeres en política que son capaces, que tienen libertad de decisión y grandes proyectos de región, como es María Guardiola. Una presidenta que hace que el Partido Popular esté fuerte, unido, con ganas, y tanto es así que podríamos enfrentar mañana mismo unas elecciones y gobernar pasado.