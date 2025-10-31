Crónica de un fracaso anunciado

Esta semana se ha consumado la finalización de una legislatura que comenzó como se extingue, con mentiras. Compartimos la reflexión de Orwell «En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario».

En un mundo donde los bulos y la desinformación confunden a la ciudadanía, es necesario ofrecer datos para que la verdad prevalezca.

La señora Guardiola nunca tuvo la más mínima intención de alcanzar un acuerdo presupuestario. Así se sucedieron reuniones carentes de contenidos y orientadas a la confección de un relato que sirviera de coartada que ocultase el fracaso de la legislatura.

El adelanto electoral ejemplifica una flagrante crisis de liderazgo. Una derrota del diálogo con graves consecuencias para nuestra tierra por un capricho táctico de Génova

La falta de respeto a las instituciones ha sido tal que, por primera vez en la historia, no se consiente la celebración del debate de las enmiendas a la totalidad.

El adelanto electoral ejemplifica una flagrante crisis de liderazgo. Una derrota del diálogo con graves consecuencias para nuestra tierra. Aparte del derroche de tres millones de euros en unos comicios atemporales, la administración se enfrenta a una paralización por capricho táctico de Génova.

Finalizan abruptamente dos años y cuatro meses de un gobierno sin talante ni talento que deja consigo el deterioro de los servicios públicos y la paralización del crecimiento económico. Los docentes fueron engañados en la promesa de una equiparación que nunca llegó. Las familias tuvieron que enfrentarse a la eliminación de la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales o a graves carencias en el transporte escolar que imposibilitaron un correcto inicio de curso. Nuestro sistema de salud ha sufrido el incremento de las listas de espera y la demora para la obtención de cita médica. Se ha ignorado a los trabajadores del SEPAD, que han visto como se ha beneficiado a las residencias privadas frente a las públicas. Prioridades. Como imposiciones contra los derechos humanos con la mal llamada Ley de Concordia ha convivido con el averno fiscal que privilegiaba a los que más tienen en detrimento de las clases medias y trabajadoras.

Grandes proyectos como el regadío de Tierra de Barros, o la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, se han visto paralizados o desarticulados.

El «habla Extremadura» se transformó en «obedece Extremadura» quitándole a la región el protagonismo en sus decisiones.

El próximo 21 de diciembre, los extremeños y las extremeñas tenemos la oportunidad de restaurar lo que el PP ha desmantelado. El PSOE de Extremadura se compromete a trabajar por nuestra región ofreciendo verdad, preparación, ilusión y un proyecto sólido desde la presidencia de Miguel Ángel Gallardo, con sentido de la responsabilidad, más unidos que nunca y conscientes del reto de demostrar que esta tierra avanza cuando la gobierna los que la respetan. Nos comprometemos a seguir siendo la voz de la Extremadura que trabaja, que lucha, que sueña y que avanza. Adelante.