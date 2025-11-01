Unas elecciones innecesarias

Este pasado lunes, confirmando lo que se veía venir y nos temíamos, María Guardiola convocó elecciones autonómicas para el domingo 21 de diciembre. El buen ambiente prenavideño, por tanto, se verá enturbiado en Extremadura por los gritos mitineros y las acusaciones, cada vez más agrias y vulgares, que se han convertido en habituales en lo que debían ser foros para el debate sobre proyectos.

Para que lleguemos a este punto, inédito en Extremadura, de unas elecciones convocadas a los dos años, que además no coinciden con las municipales (y con el sobrecoste que ello implica para una región no precisamente rica: ya veremos qué boquete han dejado en las finanzas públicas cuando se marchen estos), se dio un cúmulo de circunstancias, que combinan la falta de cintura e intransigencia de una presidenta que quiere que la aplaudan con las orejas y, si no, te conviertes en su enemigo, con la debilidad de un líder de la oposición aún embrollado en un proceso judicial y, sobre todo, la consideración de Extremadura como un mero peón del tablero nacional: Núñez Feijóo, que le había pedido a ella y al presidente de Aragón que buscaran "la estabilidad política", se ha apresurado a ponerla como ejemplo frente a Pedro Sánchez, que no convoca elecciones pese a no poder sacar adelante, de momento, los presupuestos.

El argumento de “dar la palabra a los ciudadanos” si no se aprueban los presupuestos, es casi un chantaje electoral, y no cuela en un sistema de partidos que, tal como está, lo que pide es tener mano izquierda y llegar a acuerdos a través de concesiones

A Guardiola, de hecho, debía correrle prisa cumplir la palabra dada a su jefe, pues había dicho que anunciaría la fecha el martes, pero así de paso se evitó debatir con el resto de grupos las enmiendas que estos presentaban a sus presupuestos. Con ello demuestra, ella que se da de tan independiente y echá palante, que al contrario que su admirada Ayuso, es la dirigente más dócil a Feijóo (Fakejóo lo llaman ya muchos, por su propensión a difundir bulos) y nos fastidia a los extremeños para darle gusto al gallego.

No tiene ningún sentido, si fuera por el bien de Extremadura, este adelanto de elecciones. El argumento de “dar la palabra a los ciudadanos” si no se aprueban los presupuestos, es casi un chantaje electoral, y no cuela en un sistema de partidos que, tal como está, lo que pide es tener mano izquierda y llegar a acuerdos a través de concesiones. Si no nos gusta este sistema, y queremos uno que opte por un presidencialismo que pueda ignorar los parlamentos (al estilo de Francia o EEUU) esa sería otra cuestión.