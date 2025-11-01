Extremadura en juego

¿Cómo se quedaron ustedes cuando se enteraron del adelanto electoral? Supongo que con la misma cara de sorpresa que la mía. Yo les cuento que estaba acabando de terminar el discurso para defender al día siguiente la enmienda a la totalidad de los presupuestos que desde Unidas para Extremadura habíamos presentado, aunque sabíamos que ninguna de las enmiendas presentadas sería aprobada y que el presupuesto seguiría su tramitación. De ahí la sorpresa, porque aún quedaba trámite parlamentario suficiente para haber aprobado las cuentas, si hubiera habido verdadera voluntad de haberlas aprobado. Pero claro, la señora Guardiola ese mismo día estuvo en Madrid con el señor Feijoo y, qué quieren que les diga, como se dice en mi casa, ¡blanco y en botella, leche! Es más que evidente que el adelanto electoral obedece a una estrategia estatal del PP donde Extremadura sirve de experimento para sondear por dónde pueden ir los tiros ante unas previsibles elecciones estatales que, tras el plantón de Junts (el lunes también, ¡qué casualidad!), se ven más cerca. Feijoo quiere mandarle un mensaje a Sánchez, sin presupuestos no se puede gobernar, y la señora Guardiola ha corrido rauda y veloz a ser la mensajera. El presidente de Azcón, mucho más prudente, le ha dicho a Feijoo que las elecciones son la última opción en su comunidad, sabiendo que sus conciudadanos agradecen que no se les arrastre a este derroche simplemente porque a Génova le venga bien.

Nosotras tenemos claro que se abre una oportunidad para cambiar las cosas que durante décadas llevan lastrando nuestra tierra. Que nadie se quede en casa, que necesitamos todas las fuerzas para que las derechas no sigan destruyendo lo que es de todos

Pero no se engañen, no todo son malas noticias. Le tenemos que agradecer a Feijoo que haya conseguido que todas las miradas de este país recaigan en nuestra tierra y que en plenas prenavidades podamos estar hablando en medios nacionales de los problemas que tenemos, que no son pocos. La legislatura ha durado dos años y medio, y las credenciales con las que se presenta la señora Guardiola son pocas y preocupantes. Todo lo que ha logrado sacar adelante en la Asamblea ha sido gracias a aliarse con la extrema derecha. Una reforma tributaria injusta que elimina los impuestos a los rentistas y a los grandes patrimonios, la derogación de la Ley de Memoria Democrática, cuando en Extremadura aún tenemos 14.000 personas en cunetas y fosas comunes, y la alfombra roja a la universidad privada cuando la pública está con una financiación insuficiente que la tiene en la cuerda floja. ¡¡Y aún alguien cree que la señora Guardiola es moderada!!

Y además de esto, las mentiras manifiestas a nuestros docentes, a los que ha dejado tirados con su promesa de homologación salarial, o las promesas de que íbamos a arreglar la sanidad, mientras seguimos siendo campeones en listas de espera y estamos, junto con Andalucía, a la cabeza en privatización de la sanidad pública.

