Los ciudadanos valoramos poco el papel de los alcaldes en los pequeños municipios. Pueblo pequeño, infierno grande, dicen. Mi tesis es: pueblo pequeño, grandes alcaldes. La semana pasada El Periódico Extremadura volvió a convertirse en generador de actualidad con motivo del tercer Foro Municipalismo, celebrado en Talayuela. Aunque solo fueron dos mesas redondas, la densidad de los temas fue palmaria y los asistentes se llevaron una buena ‘foto fija’ de la realidad local. El diario refrenda así su compromiso con la sociedad extremeña, convirtiéndose en espacio de debate, sosegado pero intenso, de lo verdaderamente mollar para los lectores. «El futuro de Extremadura se escribe desde los pueblos», concluyó el alcalde de la localidad anfitriona, Roberto Baños. No le faltó razón.

Recuerdo durante la pandemia un reportaje sobre el trabajo de los alcaldes en esos momentos tan delicados. Juan Rodríguez, primer edil de Albalá, estuvo haciendo la compra a los vecinos que estaban confinados y ese gesto llamó la atención incluso de televisiones nacionales. Es solo un botón de muestra de lo mucho que hicieron y lo pronto que se nos ha olvidado.

Los alcaldes son la primera toma de contacto con los problemas del día a día de una población. Sus despachos están abiertos siempre a la sensibilidad popular. En los pueblos más pequeños, despachan las 24 horas del día, porque es habitual que fuera de su horario de trabajo les aborden para plantearles alguna demanda. Después está la polarización. En los pueblos se vive con intensidad la política y se toma a pecho cualquier decisión, derivándose a lo personal. Marta Jordán, alcaldesa de Casar de Cáceres, acabó en el hospital y custodiada por la guardia civil el pasado mes de septiembre por el proceso judicial que padece por una vecina. Asuntos tan triviales como la organización de las fiestas populares derivan en enconados enfrentamientos y avinagradas polémicas que no solo afectan al edil en concreto, sino a su entorno familiar.

Creo que valoramos poco a los alcaldes. Si su gestión no satisface o es deficitaria simplemente hay que esperar a las elecciones y nunca someterlos al acoso y derribo, o al ‘pimpampum’ que a veces tiñe la política. En 34 años de profesión he conocido a cientos de alcaldes extremeños y en general su trabajo no está ni reconocido ni pagado como debiera.