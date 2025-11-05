Si creemos que décadas atrás todo era más serio y grave que ahora… es precisamente porque lo era. Se suele citar la popularidad de TikTok como ejemplo de la frivolidad en la que está instalada la civilización moderna, pero dicha frivolidad no se ciñe a las redes sociales. En el mundo académico, por ejemplo, muchos estudios han perdido en los últimos años el trasfondo intelectual de antaño, y se diría que ahora se hacen no tanto para fomentar la sabiduría como para divertirnos con sus planteamientos y conclusiones.

Hemos pasado de estudiar el existencialismo y la libertad individual, la epistemología del conocimiento científico o la ética en tiempos de guerra para estudiar por qué los patos no hacen eco, qué influencia tiene el olor del pan en la generosidad o por qué los geólogos lamen las rocas.

Creo que, en cierto modo, estas investigaciones tan peculiares siguen la línea editorial del Libro Guinness de los Récords o de los IG Nobel. Estos últimos, entregados desde 1991 por la revista Annals of Improbable Research, premian investigaciones que «primero hacen reír y luego hacen pensar». Un eslogan que apela —tal vez para justificar su existencia— a la idea de que este tipo de estudios, por extravagantes que parezcan, revelan aspectos escondidos del comportamiento del ser humano que la solemnidad académica tradicional pasaba por alto.

¿Tendrá sentido, pues, gastar tiempo y dinero en averiguar si el heavy metal puede calmar a los ratones, si llevar calcetines llamativos mejora la autoestima o si los pollos prefieren a gente guapa?

No tengo ni idea. El efecto Dunning-Kruger es ese fenómeno según el cual cuanto menos sabe alguien de un tema, más tiende a sobreestimar sus capacidades. Creo que no encajo ahí. Al contrario, recordando a Sócrates, solo sé que no sé nada, menos aún en estos tiempos del cólera en los que la superficialidad ha pasado de ser un defecto a un gran valor.