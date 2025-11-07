Desde hace meses, la lucha por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz es una constante en la acción del Partido Popular de María Guardiola, cada semana un paso en firme, cada día un nuevo frente, a cada instante un nuevo paso hacia adelante apuntalando la continuidad del medio de vida de 4.000 familias en Extremadura.

Ante la parálisis del Gobierno de España, la acción de María Guardiola. Esta misma semana, y gracias a una iniciativa del Partido Popular en el Senado, se suprimió la fecha de cierre de la Central Nuclear de Almaraz. Votación donde saltó la sorpresa, y el senador extremeño de Vox Ángel Pelayo Gordillo, votó en contra. Más de 10 días en el congelador, para hacer una aparición estelar votando contra la Central Nuclear de Almaraz. ¿Decisión personal? ¿Instrucciones desde Madrid? Deberá explicar porque un senado autonómico vota contra la mayor industria de su región, como ya hicieran en su momento diputados y senadores del PSOE.

¿Me sorprende? La verdad es que no. Vox ha decido abandonar Extremadura para obedecer las instrucciones de Bambú, su sede nacional, abandonado a la central nuclear de Extremadura. No es una opinión, los hechos son los hechos. Hace lo mismo que el PSOE, cada vez coinciden más, superando las 40 votaciones conjuntas para frenar el crecimiento de Extremadura.

Está claro que la única que continúa con su hoja de ruta de defender Almaraz, quien no se ha movido un ápice de su objetivo, es la presidenta María Guardiola. Con compromisos que se transforman en hechos, como la reducción de la ecotasa, propiciando que las empresas propietarias pidan al Gobierno de España formalmente la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. Un camino en el que políticamente el Partido Popular cada vez está más solo, pero arropados por los extremeños que masivamente reclaman la continuidad de la central.

El Gobierno de España no mueve un dedo para su continuidad y ahora VOX dándole la espalda cuando debería votar sí a su continuidad. Está visto que quienes estamos centrados en el crecimiento de nuestra región, quienes no estamos metidos en líos, quienes no estamos despistados por el ruido, somos el Partido Popular y el proyecto que representa María Guardiola, que está centrada en que Extremadura siga creciendo.

Esta semana los extremeños han visto que con María Guardiola de las frases se pasan a los hechos, de los compromisos se pasan a las realidades. Han comprobado cómo se sigue defendiendo la Central Nuclear de Almaraz. Cómo después de 20 años se ha adjudicado la segunda fase del Hospital de Cáceres por más de 188 millones de euros, dando respuesta a una demanda histórica de la sanidad extremeña.

Como los agentes del medio natural, después de 20 años, han visto reformado su reglamento de organización mejorando sus condiciones laborales. 250 extremeños que trabajan en el medio rural y que luchan contra los incendios, que trabajan en la prevención de los incendios.

Los extremeños también han conocido esta semana que el crecimiento económico de Extremadura está encabezando los ránquines a nivel nacional, que somos la región donde más ha descendido el desempleo en el último año en toda España, un descenso del más del 9%.

El crecimiento de nuestra tierra es el proyecto de María Guardiola, pegado a la tierra, que defiende nuestros intereses en España. Por eso estamos aspirando a esa confianza mayoritaria de los extremeños, para que Extremadura siga creciendo, para que nadie nos bloqué como intentan hacer otros partidos políticos que anteponen sus intereses a los extremeños.