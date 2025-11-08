El PP, no solo un partido corrupto

Que el Partido Popular era un partido corrupto ya todos lo sabíamos, lo lleva en su ADN, pero lo que no sabíamos es que además era un partido criminal. Y lo digo así con todas las letras porque no se merece otro nombre.

Comenzábamos esta semana con la dimisión de Mazón, un presidente nefasto y homicida, que lleva a sus espaldas la muerte de 229 personas en Valencia. Un hombre, que sinceramente, no sé cómo puede dormir por las noches. Se fue el lunes, por fin, pero lo hizo un año después de la peor tragedia que ha asolado la Comunidad Valenciana. Tendría que haberlo hecho muchísimo antes, al día siguiente de la DANA. Por incapaz, incompetente, por no estar a la altura, pero también por mentiroso, por ruin y por miles de adjetivos que se me ocurren, ninguno bueno, para calificar que, a pesar de todas las previsiones que había, decidiera irse a pasar la tarde de sobremesa con una conocida periodista. 4 horas en las que aún no sabemos qué hizo mientras Valencia se inundaba.

Esta actitud criminal del PP no empieza y termina solo en Valencia, sino que tiene muchas ramificaciones. En Andalucía, por ejemplo, lo está demostrando Moreno Bonilla con la crisis por los cribados del cáncer de mama que ha costado también vidas humanas. Externalizó el servicio a una empresa pirata, que se queda con los concursos públicos a través de bajas temerarias, y que termina primando más sus beneficios que la salud de las mujeres andaluzas. Un absoluto escándalo que ha intentado ocultar el dirigente popular en Andalucía, negando incluso que el servicio estuviera en manos de una empresa privada. ¡Qué sinvergüenza!

Como también lo está siendo el gobierno de María Guardiola que llevaba negándose semanas a aportar los datos de los cribados de cáncer al Ministerio, utilizando argumentos peregrinos. No quiere Guardiola que se sepa que la gestión de las unidades móviles de los cribados del cáncer de mama de Extremadura está en manos de la misma empresa responsable de la crisis andaluza, que, como digo, ha provocado la muerte de numerosas mujeres por fallos en los cribados.

Por eso, está utilizando todos los medios a su alcance para que no se conozca que Centro Diagnóstico de Granada se ha hecho cargo de los cribados desde marzo de 2024, es decir, desde que Guardiola está en el poder, por 3,4 millones de euros. Se ha quedado con la adjudicación con una oferta temeraria, muy, pero que muy, por debajo de lo presupuestado por el propio Servicio Extremeño de Salud. Y desde el Partido Popular no han tenido ningún reparo en adjudicarse, como si no fuera a ocuparse de algo tan sensible como la vida de las personas. Lo que os digo, una decisión totalmente criminal.

No sé de qué me extraño, la verdad. Porque en la región en estos dos años de gobierno de Guardiola nos han dejado ejemplos así. Si no, ¿cómo explican el caos en la gestión de las prioridades en las operaciones? Los pacientes que necesitan operaciones urgentes tardan lo mismo, de media, que a los que no les va la vida en ello.

El tiempo los juzgará, tanto a Mazón como al resto, y espero que las urnas también juzguen, como se merece, el gobierno ‘horribilis’ de Guardiola.

*Irene de Miguel es portavoz de Unidas por Extremadura.