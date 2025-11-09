Recuperar la Ruta de la Plata: un tren del siglo XXI para unir el oeste ibérico

Hay decisiones que marcan el rumbo de un territorio durante generaciones. El cierre de la Ruta de la Plata, hace ya cuarenta años, fue una de ellas. Su trazado, que unía Gijón con Sevilla atravesando Extremadura, representaba mucho más que una línea ferroviaria: era la promesa de conectar el oeste peninsular, de coser con hierro y traviesas los márgenes de un país que siempre miró hacia el centro y el litoral, dejando al occidente español en la periferia del progreso.

La historia de este ferrocarril resume, como pocas, las contradicciones de la España interior. Nació con ambición y con retraso. Su construcción, en el siglo XIX. fue una proeza técnica, pero también un error de cálculo político: una apuesta por la vertebración nacional en un tiempo en que el desarrollo industrial y financiero se concentraba en el eje Madrid-Barcelona-Bilbao. La línea atravesaba zonas despobladas, sin puertos ni grandes centros de producción, lo que dificultó su rentabilidad inmediata. Pese a ello, durante casi un siglo fue el único hilo conductor entre norte y sur por el oeste peninsular.

La línea atravesaba zonas despobladas, sin puertos ni grandes centros de producción, lo que dificultó su rentabilidad inmediata. Pese a ello, durante casi un siglo fue el único hilo conductor entre norte y sur por el oeste peninsular

El abandono comenzó pronto. La Ruta de la Plata nunca fue electrificada ni modernizada. En la fecha de su cierre, 1985 para los viajeros, sus trenes seguían circulando a 50 kilómetros por hora, menos velocidad aún que en 1896, el año de su inauguración. La falta de mantenimiento, la obsolescencia del trazado y la visión centralista de la política ferroviaria terminaron por condenarla. El cierre se justificó por su baja rentabilidad, aunque el servicio de viajeros del TER, la estrella de la línea, salida de la factoría Talgo y que cubría los más de 600 kilómetros de norte a sur, seguía lleno y era rentable. La decisión fue, ante todo, política: se eligió la contabilidad frente a la cohesión territorial.

Una herida que sigue

Cuarenta años después, el mapa de España sigue mostrando esa herida. Las provincias que atravesaba —León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y la comunidad andaluza— comparten un mismo problema: pérdida de población, falta de oportunidades y dependencia casi absoluta del transporte por carretera. El cierre del tren no fue una anécdota; fue el síntoma de una forma de entender el país en la que el equilibrio territorial nunca fue prioridad.

Hoy, cuando la Unión Europea impulsa la red transeuropea de transporte (TEN-T) y el debate sobre la cohesión y la sostenibilidad ocupa titulares, la recuperación de este eje vuelve a cobrar sentido

Hoy, cuando la Unión Europea impulsa la red transeuropea de transporte (TEN-T) y el debate sobre la cohesión y la sostenibilidad ocupa titulares, la recuperación de este eje vuelve a cobrar sentido. No se trata de construir un AVE ni de repetir los errores del pasado. Lo que necesita el oeste ibérico no es un tren de lujo, sino un ferrocarril del siglo XXI: rápido, fiable, eficiente y con capacidad para mercancías y viajeros. Un tren que devuelva movilidad a las comarcas interiores, que reduzca emisiones en el corredor paralelo a la frontera portuguesa y que conecte de verdad a Extremadura con el norte y el sur, abriendo puertas hacia Europa.

Insistir en la demanda

La Junta de Extremadura, junto con otras comunidades, ha insistido en esta demanda. El Ministerio de Transportes mantiene abierto un estudio de viabilidad que acumula retrasos, mientras la Unión Europea ha relegado la Ruta de la Plata a la red “comprehensive” —secundaria— de la TEN-T, con horizonte 2050. Demasiado tarde para un territorio que no puede esperar. Cada año sin tren es un año más de emigración y de desequilibrio.

No se parte de cero. Existen tramos aún operativos hacia el sur y vías que podrían reactivarse con menor coste. El presupuesto estimado para la reapertura del tramo Plasencia-Astorga ronda los 1.900 millones de euros: una cifra relevante, pero asumible si se compara con otras inversiones ferroviarias que no tienen el mismo potencial de transformación territorial. Recuperar la Ruta de la Plata significaría también apostar por el transporte de mercancías sostenible y por una conexión directa con el corredor suroeste ibérico, clave para unir puertos atlánticos y redes logísticas europeas.

El ejemplo de Canfranc

El ejemplo de Canfranc, recién rehabilitado y que reabrirá su conexión con Francia en 2032 tras más de medio siglo clausurado, demuestra que los proyectos imposibles solo lo son hasta que se deciden. La Ruta de la Plata puede ser la próxima historia de éxito si se aborda con visión de Estado y compromiso europeo.

En diciembre, el foro Impulsa de Prensa Ibérica reunirá en Badajoz a representantes públicos y privados para debatir sobre desarrollo, innovación y sostenibilidad

En diciembre, el foro Impulsa de Prensa Ibérica reunirá en Badajoz a representantes públicos y privados para debatir sobre desarrollo, innovación y sostenibilidad. El tren volverá a estar en el centro del debate, porque ninguna agenda de futuro puede construirse sobre un territorio desconectado.

Recuperar la Ruta de la Plata no es un gesto de nostalgia, sino una apuesta por la igualdad y la cohesión. Significa devolver al oeste peninsular la oportunidad de moverse, de crecer y de creer en sí mismo. Porque el tren que un día cambió la historia de Extremadura aún puede volver a hacerlo. Esta vez, para no repetirla.