Henchido de orgullo sano quedé cuando, al ir a hacer una gestión a la Dirección General de Tráfico, en Cáceres, me dijo el amabilísimo vigilante a la entrada, supongo al observar mi barba blanca y antes de introducir las cifras de mi carnet de identidad en la maquinita que va repartiendo turnos, que si tenía más de 65 años podía ser atendido sin cita, por el mero hecho de ser mayor de 65. ¡Qué alegría saber que, por fin, se tenía en cuenta a las personas mayores en esto de tener que pedir cita! Ya no tendrían que sufrir ese maldito embrollo que supone para ellas el tema de pedir cita previa, sobre todo por la dificultad que entraña que les cojan el teléfono primero para poder darles la cita después.

Conque, más que contento, le di a la tecla de “Sin cita previa-Mayor de 65” y me salió el papelito con una letra M y un número a continuación. Me senté con la especial ilusión de que iba a ser atendido con una singular deferencia por ser mayor. Poco después de llevar allí sentado un poco más de media hora de reloj seiko automático, veía ante mis narices de más de sesenta y cinco que todos, absolutamente todos, los que iban llegando a la sala de espera, eran llamados por el número que aparecía en la pantallita y que, efectivamente, ninguno era el mío.

En la sala de espera

Ya, en ese momento, casi comencé a entender eso de “sin cita previa” para los mayores de 65, y es que no hacía falta cita previa porque te atenderían después de todos los demás que sí la tenían. Cuando me quedé solo en la sala de espera, por fin, apareció mi numerito en la pantalla porque, efectivamente, no quedaba ni uno más que pudiera aparecer. Pensé que realmente me dejaban para el final porque, como estaba jubilado, no tendría que hacer mucho y que para eso me habían dejado pasar sin cita previa.

Como quiera que fuere, aproveché mi turno de llamada y busqué la mesa que me ponía en la pantallita para ser atendido. Llevaba todos los documentos que, previamente, me habían informado que tenía que presentar. La gestión que hacía era para un amigo que tenía 83 años y le era imposible acudir a las oficinas por cuestión de enfermedad. Y para ello era necesario que llevara, junto a los demás documentos exigidos, una fotocopia del D.N.I. y una autorización firmada por él.

La persona tras la mesa, después de analizar los documentos me dijo que tenía que venir el interesado. Yo le dije que él no podía y que me habían dicho que una autorización firmada por él era suficiente, y allí la presentaba. A continuación, me dijo que, si era así, yo necesitaba pedir cita, que no tenía. Cuando le dije que acudía sin cita previa por ser mayor de 65 y que, además estaba allí ya solo, me dijo que no me podía atender y que pidiera otra cita, ya para otro día porque para ese día se habían agotado.

Al decirle que no lo entendía porque yo era mayor de 65 y tenía la autorización de uno de 83, se acercó el vigilante y, muy amablemente, me dijo que entendiera que no podían atenderme sin cita porque, siendo así, todos los días tendrían allí aquello lleno de mayores de 65 que, sin cita, les harían las gestiones a los demás. Yo, a pesar de la bondad del vigilante, me quedé perplejo y no pude por menos que recordar a aquel Mariano José de Larra, con aquello tan certero de “Vuelva usted mañana”. Y es que seguimos igual, absolutamente igual, a pesar de las maquinitas, los ordenadores, las pantallas, los turnos, las citas previas y las sin citas para los mayores de 65.