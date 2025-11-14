Recuerdo de mi infancia esas tardes de otoño e invierno en las que, reguardándonos del frío y la lluvia, íbamos a casa de los amigos a jugar. La imaginación volaba, no necesitábamos videoconsolas ni tablets, solo una idea, un juego de mesa, una baraja de cartas y entre risas y piques ; «eso es trampa», «carta en la mesa, pesa», pasamos las tardes y fines de semana.

El tiempo ha pasado, y de esos momentos felices quedan enseñanzas que en el día de hoy siguen demostrándonos que «carta en la mesa, pesa», que frente a los castillos en el aire, promesas vacías o cheques en blanco en época electoral, siempre están los hecho irrefutables que constatan un compromiso realizado.

Esa carta que hoy pesa, es una apuesta decidida por impulsar las políticas de vivienda en Extremadura, una política que a la llegada de María Guardiola nos encontramos totalmente paralizada. Sin políticas de estímulo, sin facilidades, con una administración que en cuatro años solo fue capaz de construir 22 viviendas en Extremadura. A ello, hay que unir una Ley de Vivienda nacional que ha asfixiado el sector... En resumen, una política de vivienda inexistente que había que resucitar si queríamos afrontar el problema de acceso a la vivienda que esa inacción y decisiones erróneas estaban generando.

Y digo que «estaban generando», sÍ, porque escuchar a los jóvenes hablar de sus dificultades para emanciparse, para comprar su primera vivienda o incluso para que los estudiantes puedan acceder a un alquiler no es un problema ni de ahora, ni generado en dos años. Es el resultado de años de inacción, dejadez y dejarse llevar por políticas lesivas para el mercado de la vivienda por parte del gobierno socialista.

Y ante esta parálisis, la reacción de un gobierno, el de María Guardiola, que ha activado todos los mecanismo disponibles en el sector y facilita el acceso a la vivienda en Extremadura.

Bajadas de impuestos a la compra y al alquiler de vivienda, programas como el aval joven del que se han beneficiado casi mil jóvenes en Extremadura para poder adquirir su primera vivienda. También ayudas para su compra, la construcción de casi un centenar de viviendas protegidas en estos dos años o ambiciosos planes como el Plan Habita que, a través de la colaboración público-privada, busca construir 3.000 viviendas en Extremadura. Todo acompañado de modificaciones legislativas que reduzcan la burocracia que estaba asfixiando al sector.

Todas estas medidas no son fruto de la casualidad o de la improvisación, sino de un verdadero compromiso político de María Guardiola que ha visto luz en tan solo dos años de gobierno. Una apuesta para facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, para reactivar un sector que buscaba estímulos ante los continuos frenos del anterior gobierno, una política basada en el crecimiento en lugar de la restricción y el intervencionismo constante propuesto por la oposición.

Estas medidas necesitan continuidad, estabilidad en el tiempo para que nuestro mercado de la vivienda no retroceda los pasos andados. Y seña de la voluntad de seguir apostando por ello son los 950 millones de euros con los que está dotado el Plan de Vivienda de Extremadura 2026-2029.

Hace dos años, María Guardiola prometía una verdadera política de vivienda que ayudase a los extremeños a tener su propio hogar. Hoy esas promesas son realidades contantes y sonantes, presupuestadas, ejecutadas y de la cuales los extremeños ya se están beneficiando.

Ahora vendrán quienes, tras no hacer nada, prometan el cielo sin esfuerzo. Quienes quieren hacer política de ficción, pero como decíamos de pequeños, “carta en la mesa, pesa”, y encima de la mesa están las medidas que el Gobierno de María Guardiola ha tomado en beneficio de todos los extremeños.

*José Ángel Sánchez Juliá es portavoz del PP en la Asamblea. Diplomado en Empresariales. Máster en Business Itelligence