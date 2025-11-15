Una pandilla de miedo

Cuando hablamos de que una persona es un referente para nosotros es porque le consideramos una persona modélica a quien admirar e, incluso, imitar. Por eso, estos días no salgo de mi asombro al descubrir que uno de los referentes para la señora Guardiola es el señor Moreno Bonilla, presidente de Andalucía. Públicamente, a través de la red social X (el Twitter de toda la vida) le ha dicho, «eres ejemplo y modelo».

Y yo me pregunto, ¿esto es una broma de mal gusto? ¿Cómo se le ha ocurrido publicar eso? Eso o ha contratado al enemigo para llevarle sus redes sociales y no se ha enterado, porque si no es incomprensible y hasta casi un insulto.

¿Cómo se atreve a decir que es ejemplo con la que tiene montada con los cribados del cáncer de mama? Su nefasta gestión ha costado vidas humanas. Ha afectado a más de 4.000 mujeres andaluzas. No se pueden permitir fallos en la gestión pública, pero menos aún en cuestiones tan sensibles como el cáncer de mama porque se va la vida en ello.

Esto ha ocurrido porque el señor Moreno Bonilla ha externalizado los cribados del cáncer. En lugar de hacerlo desde lo público, ha decidido sacarlo a concurso para que sea una empresa la que lo gestione. Algo que es ‘la biblia’ para el PP y que lo aplica a todo lo que toca. Sin embargo, estas empresas miran más por sus beneficios, que por la calidad del servicio. Hay millones de ejemplos, el último, lamentablemente, en Andalucía.

El modelo andaluz ya lo tenemos aquí. Como también tenemos el modelo fiscal de la señora Ayuso, con escasos resultados, por cierto, o el de la gestión del señor Mazón, que por fin ha dejado su cargo después de tener bajo sus espaldas la muerte de 229 personas. Es un modelo contrario a la vida

Y este es el modelo que pretende copiar la señora Guardiola en Extremadura. Tanto, que ya ha permitido que la misma empresa que ha generado la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía aterrice en Extremadura. La misma empresa a la que se les ha adjudicado el servicio de mamografías móviles. Una adjudicación que se hizo el año pasado, con Guardiola en el gobierno, con una baja temeraria. 1 millón de euros menos de lo que el SES estima que cuesta realizar el servicio. ¡Y se lo adjudican! Hay cuestiones en las que no puede primar solamente el criterio económico, (para perdonarle los impuestos a los ricos no tiene ningún reparo en que se dejen temblando las arcas públicas, pero para ofrecer servicios decentes a la ciudadanía racanean).

Estas son las peligrosas compañías de la señora Guardiola. Entre esta gente y los racistas y machistas de Vox se le está quedando una ‘pandilla de miedo’.