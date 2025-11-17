Cáncer de pulmón: prevenir el tabaquismo hoy es salvar vidas mañana

El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer con mayor mortalidad en España y en el mundo. Cada año, miles de personas reciben un diagnóstico que, en la mayoría de los casos, podría haberse evitado. En el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, recordamos que esta enfermedad tiene una causa prevenible en la mayoría de los casos: el tabaquismo.

Entre el 80 y el 90% de los casos se relacionan con el consumo de tabaco, tanto activo como pasivo. Solo en España, más de 63.000 personas fallecieron el último año por causas vinculadas a su consumo. Detrás de cada cifra hay vidas truncadas y familias que sufren una pérdida evitable. En Extremadura, cada año se diagnostican más de 700 nuevos casos.

El panorama está cambiando: mientras la mortalidad en hombres tiende a estabilizarse, en mujeres ha aumentado un 120%. De seguir así, en pocos años la mortalidad femenina por este tumor podría superar a la del cáncer de mama.

Nuestra comunidad presenta la tasa de fumadores más alta del país (25%). En 2024, 225.000 extremeños fumaban a diario, y uno de cada cinco tenía entre 15 y 24 años. La edad media de inicio es de solo 14 años. La adolescencia y la juventud son etapas vulnerables, y la industria del tabaco lo sabe. Nuevos productos -cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o bolsas de nicotina- se presentan como «alternativos», pero en realidad son la puerta de entrada al tabaquismo: los jóvenes que los usan tienen el triple de probabilidades de convertirse en fumadores.

El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que requiere inversión en prevención y tratamiento. También debemos ampliar los espacios libres de humo, evitar la exposición pasiva y seguir desnormalizando el consumo en todos los entornos.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer impulsamos el ‘Proyecto Zero’, hecho por y para los jóvenes, con el objetivo de lograr la primera generación libre de humo en 2030.

En este Día Internacional del Cáncer de Pulmón reclamamos la creación urgente de un Plan Autonómico de Tabaquismo en Extremadura, alineado con el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que refuerce la prevención, actualice la legislación y limite el acceso de los jóvenes a productos de nicotina.

Prevenir el tabaquismo es prevenir el cáncer. Actuar hoy es garantizar un futuro más sano y libre de humo para las generaciones que vienen.