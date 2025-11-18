Opinión | Zona Zero
Adiós sobrecogido a una trianera universal
Encarnita Polo fue una adelantada a su época, como pionera del flamenco pop. El fin de sus días le ha llegado en circunstancias violentas, aún sin aclarar
En plena conmemoración de la muerte del dictador Francisco Franco, conocemos el fallecimiento de Encarnita Polo, que cantó aquello de ‘Paco, Paco, Paco’, canción que clandestinamente se usaba para referirse a él. La conmoción por la muerte de la artista sevillana es total, ya que está envuelta a partes iguales por el misterio y la tragedia. Todo apunta que, presuntamente, un compañero de la carísima residencia de ancianos de Ávila donde vivía la estranguló tras salir del módulo psiquiátrico en el que permanecía y llegar hasta la habitación de la artista. Ahora el residente está bajo custodia policial y dice no recordar nada. La familia de Encarnita Polo ha pedido máximo respeto y privacidad sobre un caso al que le quedan muchos flecos por conocer.
Esta tragedia es reveladora del trato que en ocasiones damos a nuestros mayores, incluso siendo figuras ilustres. No sé qué es lo que ha fallado en esta ocasión. ¿Negligencia? ¿Falta de recursos? ¿Protocolos que no se han aplicado? Lo que falla es una sociedad que no sabe o no quiere dar a sus abuelos el lugar que se merecen.
De Encarnita Polo me quedo con su papel de avanzadilla de lo que se llamó después el flamenco pop. Ante los puristas ella era una transgresora y para el público de los años sesenta y setenta tenía un carisma parecido al de otras estrellas de la época, como la mismísima Carmen Sevilla.
Esa aura de luz fue la que la llevó, una vez finalizada su carrera discográfica, a participar en tertulias televisivas recordando esos tiempos llenos de inocencia. La trianera tenía el arte dentro. Era de esas artistas que surgen por generación espontánea y están tocados por una varita mágica. Desgraciadamente, ese arte innato no ha impedido que tenga un trágico final.
