El esperpento continúa

Mientras Leire, ni fontanera ni cobarde, pasea por los juzgados y, pese a sus barbaridades, que no es ella, dice, al PSOE solo le parece un folletín, ya no es socialista, no cobra del partido, y no cree conveniente denunciarla, porque la memoria solo sirve para Franco, el fascismo, la Gurtel o la Kitchen, pero no para cuando Santos Cerdán era el número tres, honrado y honorabilísimo y la señora Díez le entregó a él personalmente todas sus investigaciones.Y eso que la misma ha reconocido que, aunque es periodista de investigación, nunca ha publicado ninguna.

Como todo es tan casposo y cutre, aunque ahora aparezca Hernando y las reuniones secretas protagonizadas por el personaje se produjeran justo cuando Pedro se retiró a deliberar si se retiraba o no, parece que los audios que pretende anular los grabó el fiscal presuntamente extorsionado, porque estaba harto precisamente de que lo extorsionaran, pero puede que muy legales no sean. Nada de este asunto parece legal, todo apesta, los presuntos encargados de limpiar: - límpiese- dicen que dijo Pedro son tan chapuceros, macarras y émulos de Torrente, que provocan vergüenza y asco a partes iguales. Alega la despeinada protagonista, ahora muy enfadada, que ella no es la de los audios y que desde luego NO actuaba por encargo del presidente. Y aunque este no ha reaccionado con aquel ya famoso:- ¡Menuda inventada!- no se comprende muy bien por qué el partido no denuncia a Leire que está calumniando a todo calumniar y puede haber gente malpensada que se crea todas sus marrullerías, con el consiguiente quebranto electoral.

Mas Pedro no quiere hacer caso de Page, que Page no le hace caso a él y prefiere irse a las radios jóvenes y vestirse de joven y utilizar el éxito de Rosalía, que ya se ha puesto el hombre en modo electoral y dicen por ahí que busca recuperar el voto joven y el de las mujeres, (en mi caso, nunca lo tuvo) y que además su estrategia consiste en que VOX crezca y la gente se asuste.

Veremos en qué queda todo, mientras asistimos al espectáculo esperpéntico que no cesa.