Fisios neutrales

Resulta elocuente lo ocurrido en Turín durante el Alcaraz-Sinner: el español sintió molestias y llamó a un fisio. No entró el suyo, sino el del torneo. Detalle técnico cargado de significado. No fue un parón, fue una declaración de principios.

El fisio personal no puede intervenir: podría producirse una ventaja. No sólo hablamos de masajes. Se trata de evitar infiltraciones o analgésicos que permitan volver a la pista en mejores condiciones que el rival.

Para evitar esa sombra, la organización designa un fisioterapeuta neutral, que aplica lo mínimo y decide si el jugador puede continuar. En casos extremos, el tenista puede negarse al tratamiento, y aun así el sistema prevalece.

La escena es pedagógica: Alcaraz no dejó su pierna en manos del afecto, sino en las del reglamento. El mensaje es claro: la salud del deportista no puede depender sólo de su propio entorno. El músculo pide parar; el entrenador exige resistir; el fisio duda. Y en ese segundo nacen carreras truncadas, recaídas y silencios profesionales.

Durante años, el fisioterapeuta de guardia fue visto como un auxiliar silencioso, alguien que estiraba músculos y ponía vendas. Hoy es un profesional de la salud, formado para evaluar y tratar lesiones que limitan la capacidad de moverse y competir. Eslabón decisivo entre la prevención y la urgencia, entre el cuidado del cuerpo y la tentación del atajo, su presencia, su protagonismo y responsabilidad no dejan de crecer.

El deporte profesional actual no se entiende sin ellos. En los deportes individuales el fisio personal es un talismán. Cambia el entrenador, pero el fisio, cuando encuentran al suyo, no lo sueltan.

En un ámbito que trasciende el tenis — fútbol, atletismo, baloncesto, natación— la fisioterapia ha dejado de ser patrimonio de la élite y se ha convertido en una profesión socialmente relevante. Se extiende a estadios, gimnasios, universidades, clínicas y al ciudadano que corre el domingo o teletrabaja con la espalda encorvada.

El fisio no sólo trata lesiones. Anticipa desequilibrios, reeduca posturas, corrige excesos, promueve estilos de vida saludables. Es el sacerdote laico de la cultura del rendimiento. Y lo hace ante una sociedad que exige que el deportista sea fuerte, bello y eterno. Nadie quiere ver cómo se desgarra un tendón en directo: arruina el espectáculo.

Cuanto más crucial es el papel del fisioterapeuta, mayor debe ser su independencia. El fisio del equipo vive pegado al resultado. El del torneo representa al sistema: protege sin obedecer al marcador. Figura incómoda: cuida, pero también fiscaliza. Decide si la épica debe ceder ante el riesgo. El orden frente al heroísmo.

A fin de cuentas, el deportista que más brilla es el que más se cuida. Y el deporte más admirado es el que protege a quienes lo hacen posible. Que nunca falten, pues, los fisioterapeutas neutrales…y que sean libres incluso de evitar la victoria si hace falta. Porque ningún punto vale un isquiotibial roto. Y porque un músculo roto, no lo arregla ni el mejor fisio del mundo.

Mantener la neutralidad es más que un protocolo médico y adquiere una dimensión decisiva, como último garante de la integridad deportiva.