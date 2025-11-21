Gente normal

La música, como todas las expresiones y manifestaciones culturales, es ese hilo conductor que hace que una sociedad sea libre, reflejando el sentir y la visión del momento. Cada canción, cada letra, cada estribillo es interpretada de manera individual, te acompaña en tu a día a día, te abstrae del ruido e incluso te da ese último impulso que necesitas.

Pero para que esto sea así, todo debe seguir una armonía, un ritmo. La música, como todo en la vida debe tener un sentido, debe unir lo esperado pero también buscar sorprender; debe estimular y relajar, en definitiva llevar al público a sentir experiencias gratificantes sin molestar ni enturbiar.

En la política, como en la música, también tiene que existir esa conexión, esa unión entre quienes aspiramos a representar a los extremeños y seguir aplicando políticas para que Extremadura crezca, y una sociedad que reclama soluciones y huye de los problemas.

Esta semana los extremeños han podido comprobar quienes buscamos esa armonía, quienes queremos seguir esforzándonos por Extremadura y, quienes a base de gritos e insultos, buscan enturbiar e irrumpir en nuestro tablero político de manera abrupta.

Por un lado, la presidenta María Guardiola ha presentado un equipo que representa a toda la sociedad, extremeños que dan un paso hacia adelante desde la sociedad civil; reconocidos deportistas, jóvenes influencers, profesionales de la sanidad, la educación y el sector financiero junto con quienes cuentan con experiencia política y de gestión. Hombres y mujeres que compartimos un proyecto común llamado Extremadura, el proyecto que más se parece a los extremeños. Un equipo, como las notas en un pentagrama, en perfecta armonía con una Extremadura que quiere seguir avanzando y huyendo del bloqueo que otros representan.

La oposición ha contado esta semana con la visita de quienes no dudan en venir a enturbiarlo todo. VOX y el PSOE, el PSOE y VOX quienes dicen combatirse mutuamente pero que cada vez es más difícil distinguir la delgada línea que los separa, tal es así que han elegido la misma semana y el mismo lugar para traer a Abascal y a Sánchez. Quienes en más de 40 ocasiones han votado juntos haciendo pinza para frenar las medidas del gobierno de María Guardiola, han venido a Extremadura a hacer lo mismo, gritar, insultar y crispar. Ni una propuesta, ni una medida para Extremadura, eso sí, cargados de la misma testosterona de quienes se creen con el derecho de venir a decirnos a los extremeños lo que tenemos que hacer.

Y esta fotografía que han podio ver los extremeños, que podría ser casual pero no tiene nada de ello, es el resumen perfecto de la situación política que vivimos. Quienes presentamos un proyecto a favor de Extremadura y quienes sin proyecto solamente se presentan contra María Guardiola, quienes representamos el avance y quienes buscan el bloqueo por su propia supervivencia política.

En definitiva, quienes buscamos que la política en Extremadura sea como la música, rítmica, acompasada, armónica y huyendo del ruido histriónico que representan otros, música interpretada por un equipo, como la canción de Viva Suecia, de Gente Normal.