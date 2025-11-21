Hazlo por Extremadura

Hay días en los que una toma conciencia de lo que significa pertenecer a una organización política como el PSOE. El pasado miércoles, en Mérida, fue uno de esos días. No hablo solo de las más de dos mil personas que desbordaron la carpa del Hotel Las Lomas, sino de algo mucho más profundo; la emoción que se reconoce en los ojos de quienes han dedicado una vida entera a defender una ideología, una forma de estar en el mundo, una manera de querer a Extremadura.

Cuando el espacio elegido para el acto de nuestro secretario general, Pedro Sánchez y del candidato a las próximas elecciones autonómicas, Miguel Ángel Gallardo, se quedó pequeño y centenares de personas permanecieron fuera escuchando desde las inmediaciones, pensé en cuántas veces este partido, el PSOE, ha resistido. Cuántas veces la militancia ha sostenido los momentos difíciles con esa mezcla de convicción y ternura que no se aprende en ningún manual. Es un compromiso que se vive casi como en una familia: con responsabilidad, con orgullo, con pasión y con un respeto que perdura.

Extremadura conoce bien los tiempos duros. La historia nos dejó cicatrices que aún laten en la memoria de muchas familias, aunque algunos se empeñen en borrarlas sin piedad.

Cuando pienso en lo vivido en esa carpa abarrotado, rodeada de la militancia que ha sostenido décadas de conquistas sociales, siento algo que no sé nombrar del todo, pero que se parece mucho al orgullo. El orgullo de saber que esta tierra sigue moviéndose gracias a sus gentes. Y de comprender, una vez más, que todo lo que hacemos, lo hacemos por Extremadura

Durante décadas se nos quiso resignados, destinados a ser siempre los últimos. Hasta que llegó Juan Carlos Rodríguez Ibarra y decidió darle la vuelta al relato. Alzó la voz y los brazos para proclamar que esta tierra merecía respeto, oportunidades y un futuro distinto. Luego vino Guillermo Fernández Vara, que continuó esa senda con la serenidad de quien sabe que las transformaciones profundas solo se logran con trabajo y constancia. Con él aprendimos a mirar hacia la innovación, hacia las energías limpias y hacia la apertura al mundo sin olvidar jamás nuestras raíces.

Hoy, cuando sopla un viento favorable en España gracias a las políticas de Pedro Sánchez, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo o la protección social desplegada en los últimos años no son simples cifras, son el alivio de miles de hogares extremeños. Son la diferencia entre vivir con preocupación o hacerlo con un poco de tranquilidad. Y aquí lo sabemos mejor que nadie.

Sin embargo, Extremadura vuelve a estar en riesgo. El gobierno de Guardiola privilegia a quienes más tienen, poniendo en jaque la justicia social de una tierra a la que los gobiernos socialistas devolvieron oportunidades y respeto. Esta región sabe bien lo que significa que la defensa de los servicios públicos sea la bandera de la política regional. Por eso debemos seguir comprometidos, defendiendo lo que construimos con esfuerzo y con corazón.

Para ello necesitamos a Miguel Ángel Gallardo. Aún estamos a tiempo de consolidar un proyecto que haga de la vivienda una prioridad, que permita a nuestros jóvenes desarrollar aquí su proyecto de vida y de familia, que proteja los servicios públicos que son la verdadera joya de la corona de nuestras políticas,la sanidad y la educación y que garantice que nuestros mayores puedan quedarse en sus municipios, con residencias públicas dignas y una atención a la dependencia eficaz, que no deje a nadie atrás.

