Opinión | Extremadura desde el foro
Una teoría del cambio: IA y precios
Existe una tendencia, que tiene bastante lógica, que conduce a sobreponderar el valor de un activo, producto o un servicio por la tecnología que lo respalda. Sensu contrario, al otro lado del ring, se posicionan aquellos que denostan ese mismo valor cuando la tecnología no prueba ser tan revolucionaria o se queda «a medio camino». Suele ser, claro, una visión oportunista a posteriori.
Lo cierto es que la verdadera revolución suele estar en la usabilidad y no en la transformación tecnológica per se ¿Qué suele ocurrir cuando verdaderamente una tecnología arrasa e irrumpe en nuestra vida? ¿Y, sobre todo, por qué sucede? Lo que acontece es que la ‘invasión’ suele ser gradual, no repentina, y, aunque no es condición indispensable, inesperada o al menos no largamente anticipada. Segundo, su valor se dispara cuando deja de ser percibida sólo desde la perspectiva del avance y pasa a convertirse en herramienta. La aplicabilidad, que suele estar determinada por la comodidad, seguridad o integración (cuando no las tres al mismo tiempo) la convierte en éxito. Y pasa a ser absorbida en nuestro día a día. Si Google mató a las páginas amarillas, los SMS vieron su canto del cisne cuando WhatsAPP entró en nuestras vidas. Pocos años antes ninguno de esos cambios se habría previsto, o no de la forma en que se produjeron.
La introducción en nuestras vidas de la Inteligencia Artificial (IA) se está produciendo por una doble vía: por un lado, para el usuario común, se ha producido de un modo más 'lúdico'; por otro, para las compañías es un reto de integración de algún modo por definir.
Además, está el ruido alrededor de la potencial burbuja de valoración en los mercados. Jeff Bezos -Amazon- la denominó «burbuja industrial», asumiendo que habrá una limpieza en el camino pero que ayuda al avance real de la IA. Parece claro que aún no conocemos el impacto real de la IA en la economía, pero ya se asienta la tendencia a la sobrevaloración de todo lo que lleva esta etiqueta.
La introducción en nuestras vidas de la Inteligencia Artificial (IA) se está produciendo por una doble vía: por un lado, para el usuario común, se ha producido de un modo más 'lúdico'; por otro, para las compañías es un reto de integración de algún modo por definir.
Sin embargo, las disrupciones tecnológicas, históricamente, se ha probado deflacionarias en el medio y largo plazo. Y, de hecho, lo que ya está haciendo (tímidamente) la IA es reducir una brecha que ha sido profusamente estudiada en el capitalismo moderno: la asimetría de la información. Cuando todo el mundo tenga un ‘genio’ en su bolsillo, los precios de los servicios y de la intermediación tenderán a reducirse.
Eso significa dos cambios paulatinos que explican bien la absorción de la IA en el día a día. Uno, tendrá un valor creciente la recomendación, especialmente cuando cumpla con requisitos de validación. Dos, el impacto ‘transaccional’ de la IA vendrá cuándo y dónde pueda sustituir al factor humano, lo que abaratará procesos y servicios.
Todo esto ya empieza a aparecer en nuestras vidas. Por una sencilla razón: la IA ha encontrado en la absoluta omnipresencia y universalidad del smartphone su canal perfecto. Si sabe cómo utilizarla (y adaptarse a los futuros cambios) será un ahorro de tiempo…y dinero. n
Suscríbete para seguir leyendo
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El emprendedor y exconcejal de Turismo Jorge Villar lanza ‘Check-in al Éxito’, la guía que convierte a los propietarios en líderes de su negocio turístico
- Detectan una bacteria en la red de agua del polígono Mejostilla de Cáceres y Canal de Isabel II ya trabaja para resolver el problema
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026