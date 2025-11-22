Callejón sin salida

Supongo que ya se habrán dado cuenta de que ha comenzado el ‘paseíllo” de líderes nacionales que, de aquí hasta que se celebren las elecciones, tendremos por la geografía extremeña. Quedan aún dos semanas para que arranque oficialmente la campaña electoral, y ya casi estamos aburridos de ellos. Nunca en unas elecciones tendremos tanta presencia nacional como en éstas, y eso hay que agradecérselo al señor Feijoo, la verdad, ya que con su experimento electoral Extremadura va a estar en el foco de todo el país.

Sin embargo, estoy seriamente preocupada de que se difuminen los problemas y necesidades extremeñas en la contienda electoral y nos pasemos todos los días que nos quedan hasta las elecciones hablando de Junts, de Pedro Sánchez, de Cataluña o de cualquier otra cosa, menos de Extremadura. Y es que tenemos una oportunidad de oro para que, de una vez por todas, todo el país se entere de qué es lo que necesitamos los extremeños y las extremeñas, pero me da que eso no va a ocurrir, porque PP, PSOE y Vox han decidido hacer de esta contienda una ‘avanzadilla’ de lo que puede pasar a nivel nacional.

Esto es algo que desde Unidas por Extremadura no vamos a hacer. Nosotras tenemos claro que nuestro proyecto político nace por, para y en Extremadura, y por tanto, nuestra campaña electoral va a estar centrada en esta tierra. Vamos a poner encima de la mesa los temas reales que preocupan a los extremeños y extremeñas. Vamos a proponer medidas eficaces que mejoren nuestros maltrechos servicios públicos. Vamos a dar a conocer nuestro proyecto económico para que Extremadura crezca, y lo haga con justicia social. Vamos a plantear un programa regional, propio y extremeño. Algo que, mucho me temo que no van a hacer el resto de formaciones políticas.

¿Saben lo que sí que van a hacer? Tirarse los trastos a la cabeza. Lo hemos visto en los últimos días. Yo creo que a María Guardiola se le ha tenido que helar esa falsa sonrisa, producto de un estudiado marketing político, al oír a Abascal decirle que «van a tener que pasar por el aro». En ese momento seguro que se ha arrepentido de haber convocado estas elecciones anticipadas, porque ya le está advirtiendo el líder de la extrema derecha que en esta ocasión no se van a conformar con una simple Consejería de Gestión Forestal, sino que le van a pedir lo que no está escrito, y que ella, no va a tener más remedio que ‘tragar’ o volvernos a abocar a nuevas elecciones.

Así está el patio. Esta es la inestabilidad que nos trae la derecha y la extrema derecha. Son incapaces de entenderse. No solo ha pasado aquí, sino que en la anterior legislatura, todos y cada uno de los gobiernos de coalición de derechas se rompieron, mientras que solo se mantuvieron los de izquierdas. Darle un voto al PP de María Guardiola es darle un voto a Vox y a la inestabilidad.

Así las cosas, el próximo 21 de diciembre, Guardiola estará en un callejón sin salida, ya que tendrá que decidir si «pasar por el aro» de Vox, si convoca nuevas elecciones o si coge las maletas y se va ante el fracaso más estrepitoso que tendrá en este adelanto electoral sin sentido.