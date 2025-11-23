Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramón Gómez Pesado

Cáceres

Valentía en la política

Cuando se gobierna en un Parlamento Regional donde los tres partidos que forman la oposición, presentan enmiendas a la totalidad al proyecto más importante de la legislatura, que es el de los Presupuestos, no debiera quedar otra que la de disolver el Parlamento y convocar elecciones

Personas observan las listas de las mesas de votación. / Ronald Pena R / EFE

Independientemente de que uno tenga ideas políticas de izquierdas, de derechas, o de centro, o de ultras de ambos lados, o incluso de apolíticos recalcitrantes reconocidos, que no les importe nada de nada lo que se cuece en las Cámaras Alta y Baja del Parlamento Español, debe, al menos, reconocer la valentía de María Guardiola al disolver el Parlamento Regional y convocar elecciones para todos los extremeños, emplazándoles a todos al día 21 de diciembre próximo, víspera de la lotería de Navidad, posiblemente con el mensaje subliminal impreso de que ‘Dios reparta suerte para todos’.

Y es que, cuando se gobierna en un Parlamento Regional donde los tres partidos que forman la oposición, presentan enmiendas a la totalidad al proyecto más importante de la legislatura, que es el de los Presupuestos, no debiera quedar otra que la de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Y, aunque Miguel Ángel Gallardo se ha apresurado a decir que la convocatoria de elecciones es un fracaso de Guardiola, la verdad es que hay muchos que entienden que el verdadero fracaso es no poder sacar adelante los Presupuestos y no convocarlas.

María Guardiola dice que no tiene miedo a las urnas, unas urnas extremeñas a las que Miguel Ángel Gallardo posiblemente tenga poderosas razones para, si no miedo, tener un poco de canguelo a lo que se le pueda avecinar. El frustrado intento de fusión de los municipios pacenses, Villanueva y Don Benito que, causalmente, digo, casualmente sufrió un problema de conexión a internet, justo cuando se tomaba la decisión de la fusión, transportó un aire de sospechas que sobrevuelan ahora sobre su aforamiento exprés y la posible, aunque no probada, metedura de mano, que no de pata, en el puesto de un músico famoso, casi luso, a lo que la propia aliteración que aflora aconseja silencio.

Un silencio que rompe abiertamente y públicamente otro Miguel Ángel, que no Gallardo, pero sí valiente, para decir, ante todos, con otras palabras, que a él todo esto le huele a cuerno quemado y que la situación preelectoral actual del PSOE no les gusta a muchos de izquierda en Extremadura con vistas a las próximas elecciones del 21 de diciembre.

Miguel Ángel Morales le pide a Miguel Ángel Gallardo que reflexione y le advierte de que hay una situación judicial que puede no venirle bien a los votantes en Extremadura. «No sé qué historias» hay por ahí, dice Morales, que puedan afectar negativamente a los resultados del PSOE en diciembre.

No sé si fue premonitorio, pero el día que Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo iban a presentar el acto de precampaña en Extremadura, unos terribles nubarrones negros estaban al acecho y dejaron caer agua, aquí que casi nunca llueve, como si no hubiera un mañana en esta tierra, a orillas del Duero, y tuvo que suspenderse el acto.

Sea como fuere, ojalá el día previo a la lotería de Navidad de este año, aunque no nos toque el Gordo a nuestra tierra, como siempre, podamos, como nunca, los extremeños tener una mente clara y abierta y un conocimiento listo, acertado y fino para poder decidir bien a la hora de elegir a la mejor persona que sepa traernos, por fin, un tren rápido de verdad a Extremadura, que luche con ahínco por la continuidad de Almaraz y que sea valiente siempre para defender, dondequiera, los intereses de nuestra querida tierra extremeña.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del Instituto Ágora de Cáceres

