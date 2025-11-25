Anatomía de un teatro

En la tóxica irrealidad en la que vive la casta política, los acontecimientos más interesantes son siempre aquellos que se salen de su agenda cotidiana. La semana pasada fue, sin duda, la presentación en el Congreso de la serie de televisión basada en el libro «Anatomía de un instante», del extremeño Javier Cercas. Lo fue por muchas razones que no cabrían en este espacio, empezando porque obliga a preguntarnos por qué razón se le da publicidad en la casa de todos los españoles a la producción de una empresa determinada (Movistar) y no a otras.

Pero quizá lo más interesante de todo es que a esa presentación solo acudieron representantes políticos de PSOE y PP. ¿No es curioso que en medio de la ola de polarización más dura que se recuerda en la política española, los dos grupos que la protagonizan se pongan de acuerdo, en contra de todos los demás, para acudir a un acto con cierto simbolismo? ¿No da que pensar que el resto de partidos, tan lejanos también entre ellos, como Vox o los independentistas, se pusieran de acuerdo en no acudir?

El magistral libro de Cercas parte de un instante crucial en el desarrollo del golpe de Estado del 23-F, para profundizar en el clima emocional y los entresijos políticos que rodeaban a los principales protagonistas de aquellos días. Es una obra crítica, que cuestiona la versión oficial sobre el golpe de Estado y que, al mismo tiempo, homenajea el tiempo de la Transición tratando de desvelar la verdad que recorría las venas de la sociedad española.

Ver de nuevo juntos a diputados del PSOE y del PP en la presentación de la serie obliga a echar la vista a trabajos como el del catedrático en Ciencia Política Xavier Coller, titulado «La teatralización de la política en España. Broncas, trifulcas, algaradas» (2024) donde, basándose en una investigación amplia y rigurosa, demuestra que la colaboración entre los dos grandes partidos va mucho más allá de la representación —ante los medios de comunicación de masas— de su aparente lejanía. No en vano, PP y PSOE votan juntos entre el 80% y el 90% de las leyes en el Parlamento Europeo, de donde sale aproximadamente el 53% de las leyes españolas.

Lo mismo podría decirse de los aparentes alejamientos de Vox respecto del PP, con quien ha gobernado en varias CCAA, o de Sumar respecto del PSOE, con quien gobierna en Moncloa desde 2023.

A diferencia de lo que ocurrió en otras épocas de España (cuando las graves diferencias políticas entre clases, grupos sociales e ideologías eran representadas por los políticos), hoy asistimos a un mero espectáculo que nada tiene que ver con las distintas posiciones de los españoles en la sociedad. La clase política representa su obra para garantizar la continuidad del sistema que les da de comer, mientras la ciudadanía, impotente, ve cómo, mande quien mande en las CCAA o en el Gobierno, su calidad de vida se deteriora imparablemente. El problema no es el partido que ocupa el sillón, sino el diseño institucional. Y hay que actuar en consecuencia.