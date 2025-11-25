En Extremadura nadie fuma

Nuestra región encabeza las cifras de tabaquismo y de enfermedades relacionadas, pero los presupuestos públicos no destinan ni un euro a prevenirlo ni combatirlo.

Si uno lee los Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026, podría creer que nuestra región es un paraíso libre de humo. Ni un solo euro destinado a prevenir el consumo de tabaco o a ayudar a dejar de fumar. Nada. Como si aquí nadie fumara. Como si miles de extremeños no murieran cada año por una enfermedad que sabemos prevenir y tratar.

Pero la realidad es bien distinta.

Un gobierno —local, regional o nacional— está formado por personas que se comprometieron a velar por el bien común. Su obligación es administrar con responsabilidad los recursos procedentes de los impuestos y dirigirlos allí donde sean más necesarios y eficaces para proteger la salud de la población.

En sanidad, esa prioridad es evidente: identificar los principales problemas de salud, prevenirlos, tratarlos y reducir el sufrimiento evitable. Esto incluye invertir con eficiencia, porque en medicina hay intervenciones que ahorran mucho más de lo que cuestan. Y pocas son tan coste-efectivas como las relacionadas con el tabaco.

La evidencia científica es contundente desde hace décadas: prevenir el inicio del consumo en adolescentes y ayudar a las personas a dejar de fumar son, sin exagerar, dos de las intervenciones más rentables y con mejor relación beneficio-riesgo de toda la medicina. Más coste-efectivas que el tratamiento de la hipertensión o la diabetes tipo 2; más rentables que los programas de cribado de cáncer de mama o de colon, actividades que ningún sistema sanitario responsable dejaría de ofrecer. Sería impensable… y cruel.

Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con el tabaquismo en Extremadura. Aquí fuman más de doscientas mil personas, pero si atendemos al borrador de los Presupuestos autonómicos, la conclusión es inevitable: para nuestro gobierno, los fumadores no existen.

Tampoco parece existir la enfermedad al escuchar a nuestras principales responsables sanitarias. No hay una sola mención a estrategias para liberar del tabaco a quienes lo necesitan. Ninguna campaña. Ningún plan. Ningún programa. Porque —debe de ser eso— en Extremadura nadie fuma.

Pero sí fuman. Y mucho. Porque nuestra comunidad lidera las tasas de consumo de tabaco en España, y también las de las enfermedades que causa: EPOC, cáncer de pulmón y muchas otras. Las consecuencias son conocidas: miles de muertes prematuras cada año, un sufrimiento inmenso y un coste económico elevadísimo. Ninguna enfermedad mata a tantas personas en Extremadura como el tabaco. Y esto, sabiendo que la adicción es prevenible y tratable en una gran proporción de los casos, deja de ser solo un problema sanitario para convertirse en una cuestión ética.

Si yo fumara —o si lo hiciera alguien a quien amo— y viviera en Extremadura, no podría mirar hacia otro lado. Sobre todo, sabiendo que la ayuda profesional multiplica por diez las probabilidades de dejar de fumar. Revisaría con detenimiento los programas electorales de quienes aspiran a gobernarnos. Y si en ellos no encontrara un compromiso serio con la prevención y el tratamiento del tabaquismo, mi conciencia me impediría votarlos.

Porque sabemos, por la experiencia de territorios como Navarra —donde la proporción de personas que fuman se ha reducido a la mitad en solo quince años—, que el compromiso político funciona: salva vidas, evita sufrimiento y reduce un enorme gasto socio-sanitario. Ignorar esto ya no es solo irresponsable. Es, sencillamente, injustificable.