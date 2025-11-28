Alfombra Roja

No hay nada que más nos guste a los extremeños que presumir de nuestra tierra, de nuestra Extremadura. Saltar como resortes y sacar pecho de una tierra que lo tiene todo; naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía y talento, mucho talento.

Una Extremadura que muchos catalogaron como «la gran desconocida» o la «tierra de las oportunidades», ha dejado atrás esos tópicos, desperezándose y mostrándole al mundo todo su potencial, capaz de transformar lo que algunos piensan, idean, proyectan o sueñan, en realidades tangibles que hacen que hoy nuestra región se haya situado en el foco de la atracción de inversiones.

Y es que siempre hemos estado ahí, ofreciéndole a quienes querían invertir en proyectos industriales lo mejor de nosotros, horas de sol, energía, ubicación privilegiada, una tierra deseosa de esa industrialización que hacía décadas que había llegado a otras partes de España y que aquí, como el tren, llegaba con retraso. Pero como en todo puzzle, era cuestión de ordenarlo y, con paciencia, ir consiguiendo que las piezas fuesen encajando.

La primera pieza del puzzle es el cambio de formas, acabando con esa mala costumbre de los gobiernos del PSOE de manosear los proyectos industriales y utilizarlos como mercancía electoral, mercancía que, una vez contada la última papeleta, pasaba a engrosar la larga lista de incumplimientos y maquetas presentadas a bombo y platillo.

Ese manoseo ha dado lugar a una verdadera estrategia de atracción de inversiones, basada en la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenible, donde pueden convivir novedosos proyectos como los centros de datos con proyectos turísticos que ponen en valor lo mejor de nuestras dehesas. Más de 40 proyectos vivos de inversión extranjera en nuestra región hacen que Extremadura esté en el foco de la inversión internacional, con más de 5.100 empleos y más de 23.000 millones de euros en inversión.

Nada es casual, todo es el resultado de políticas que han creado un ecosistema propicio para la inversión: 3 bajadas de impuestos que ha hecho avanzar en competitividad fiscal a Extremadura, construcción de 5 nuevos polígonos industriales y 3 nuevos parques empresariales en nuestra región, apuesta por la formación y el empleo de calidad, poniendo a los empresarios y a los emprendedores en el centro de las políticas del Gobierno de María Guardiola. Porque todo suma, desde la instalación de grandes industrias como la fábrica de microchips, al impulso y acompañamiento a nuestros autónomos, con un Plan dotado con 315 millones de euros que está facilitando la incorporación de nuevos emprendedores, solo en lo que llevamos de año 800 nuevos autónomos, de los cuales el 81% son mujeres.

Facilidades, acompañamiento, políticas y defensa de lo nuestro, porque Extremadura no puede avanzar si quieren quitarnos lo que ya es nuestro, si quieren cerrar la Central Nuclear de Almaraz, la mayor industria que tenemos y motor fundamental para la generación de energía que posibilite la instalación de nuevas industrias.

Todo está orientado a poner la alfombra roja a quien quiere invertir en nuestra región, ese es el modelo de María Guardiola, un modelo centrado en avanzar, que da estabilidad a Extremadura y busca generar confianza tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, porque a más confianza, más Extremadura.