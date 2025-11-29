La fuerza de Extremadura

Muchos de ustedes seguro que están cansados de la política. De ese tono bronco que últimamente está impregnando los discursos políticos. Están cansados de los insultos, las mentiras y del «y tú más». Y es normal, que quieren que les diga, porque hasta yo estoy cansada de todo esto.

En los últimos años la polarización y la crispación política ha alcanzado unas cotas que eran inimaginables hace un tiempo. Que los ataques, las mentiras, manipulaciones y la utilización de las instituciones para beneficio únicamente de los partidos, en lugar de la ciudadanía, es algo que no deberíamos permitir. Sin embargo, es el lugar al que nos han llevado las derechas, tanto a nivel nacional, como aquí en Extremadura.

Lo que hemos vivido en estos dos años y medio de legislatura en la Asamblea de Extremadura no se había vivido antes en esta región. Antes se podía confrontar, se podían tener puntos de vista distintos y plantear propuestas antagónicas, pero desde el respeto. Ahora eso se ha perdido. Un pleno de la Asamblea se ha convertido en un auténtico lodazal, donde las derechas escupen odio a diestro y siniestro contra todo aquel que ose hacer frente al cortijo de beneficios y regalos para los más ricos, que es lo único que han hecho en este tiempo, junto con la derogación de la Ley de Memoria Democrática y la aprobación de la primera universidad privada de la región, mientras la pública agoniza por falta de financiación.

Es posible una Extremadura fuerte, soberana, justa, feminista, con oportunidades para todos, que cuide de sus gentes y que respete el territorio

Con estas cartas encima de la mesa, yo entiendo perfectamente que sientan que las instituciones no se preocupan y se ocupan de sus problemas y están tentados a no acudir a votar el próximo 21 de diciembre. Pero yo les digo que hay alternativa, que existe una alternativa seria, coherente, valiente y fuerte a las derechas en esta región. Todas aquellas personas con un corazón progresista tienen que saber que existe una opción política que va a hacer frente a las derechas y va a pelear con uñas y dientes por lo que es de todos, y esa opción es Unidas por Extremadura.

Son muchas las personas que estos días se acercan para decirnos que nos arropan, que esta vez están convencidos de que somos la única alternativa de la izquierda en esta región. Son muchos también los que nos dicen que por primera vez van a coger nuestra papeleta, los que nos dan ánimos y fuerzas, los que nos paran por la calle para agradecernos nuestra entrega y nuestro compromiso por Extremadura. La oleada de apoyo que estamos recibiendo es inmensa, y tendrá su recompensa.

Por eso hoy, a todos los que aún están dudando, van a permitirme que les pida que me presten su confianza. Yo soy una mujer de palabra, que cumplo lo que digo, y no les voy a defraudar. Es posible parar a las derechas. Es posible una Extremadura fuerte, soberana, justa, feminista, con oportunidades para todos, que cuide de sus gentes y que respete el territorio. El cambio en este país va a comenzar por aquí, y serán ustedes quienes lo van a protagonizar. No tengo ninguna duda. Son ‘La Fuerza de Extremadura’.