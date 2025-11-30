Uno de los sinónimos de la palabra diátesis es la receptividad. Eso fue lo que nos hemos encontrado esta semana al estar rodeado de iniciativas en las que han estado involucrados, de manera directa o indirecta, los jóvenes y la Memoria Democrática. Comenzamos cuando escuchamos algunas referencias al tema en algunos actos, como en la presentación por parte de la Diputación de Cáceres del libro “Lecciones robadas. El cómic”. Allí, el coordinador del proyecto, Luis Vives hizo referencia al porcentaje de jóvenes, que según algunas estadísticas, reivindican o no verían mal vivir en una Dictadura.

Al llegar a este punto, nos entra la rebelión, pues si bien es cierto que es un elevado número que asusta y que hay que combatir con formación e información, no lo es menos, que una inmensa mayoría ( si nos atenemos a estos mismos datos, el 80%) defenderían los valores democráticos. Y lo demuestran con hechos: son esas chicas y chicos que continuamente vemos involucrados en causas solidarias. Los que están junto a las personas desfavorecidas, atendiendo indigentes, inmigrantes, gritando contra la violencia machista, denunciando injusticias como las guerras, cuidando nuestro entorno ante desastres ambientales…

Algunos docentes

Es más, nos atreveríamos a confirmar lo que nos indican algunos docentes al señalar que muchos de los jóvenes hacen una defensa del franquismo a modo de broma. Además compañeros de estos chicos precisan que buena parte de la culpa la tienen los algoritmos, pero que realmente no piensan así. Lo hacen porque de esta forma se consideran más populares, tienen más likes… Como señalábamos anteriormente les preocupan, posiblemente, mucho más otras cuestiones como el machismo o el racismo. Una buena demostración de este compromiso lo hemos vivido, otra vez más, el sábado pasado en Garrovillas en los Premios Luis Romero Solano que otorgan cada año las Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres.

Allí ante numeroso público, la mayoría menor de 30 años, hemos podido escuchar los versos de Luis Pastor, la desgarradora historia familiar de personas represaliadas, apreciar la delicadeza de la película “El maestro que prometió el mar”, disfrutar del trabajo de las profesoras Pilar y Marisa Montero que homenajean al poeta Manuel Sánchez o aplaudir la novela gráfica de Enrique Bonet y Joaquín López sobre las Misiones Pedagógicas. Sin olvidarnos de la extraordinaria representación de la obra de teatro “Castua” ( que por cierto llevará los próximos días la Diputación de Cáceres a varios institutos cacereños).

En definitiva un compromiso de y con los jóvenes que se debe complementar incluyendo en los actos que organicemos su propio lenguaje, su música, su teatro, sus redes sociales...

Fernando Ayala es historiador