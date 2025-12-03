Con motivo de nuestro día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año celebramos el 3 de diciembre, queremos alzar la voz para compartir nuestro mensaje, que debe ser el mensaje de todos los ciudadanos: sin dimensión social no hay región. Estamos a las puertas de un año simbólico, al conmemorar en 2026 los cuarenta años de la adhesión de nuestro país a la Unión Europea. Cuatro décadas de democracia y derechos, en los que la sociedad civil de la discapacidad, ha contribuido a la construcción de una ciudadanía inclusiva y garantista.

Queremos una Europa donde la inclusión no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana, tangible y universal. Por ello, trabajamos desde una defensa activa de los derechos, para mantener y ensanchar las conquistas sociales, coincidiendo con el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Y es precisamente en un momento como el actual, al vivirse situaciones críticas, en las que la dimensión social de la Unión Europea corre el riesgo de debilitarse, cuando más tenemos que trabajar para retomar nuestro liderazgo, por y para las personas con discapacidad. En definitiva, por el bienestar y nuestro modelo de vida, en el que todavía tenemos que alcanzar muchos logros, desde esa estrategia de responsabilidad compartida que va proporcionando resultados y alianzas, desde el dialogo, la complicidad, y la suma de esfuerzos. Proclamamos que nuestra región, como parte de un país miembro de la Unión Europea, debe ser siempre sinónima de derechos sociales, porque sin lo social no hay modelo de vida que reconozca la dignidad de nuestros semejantes, el valor de cada persona, tenga o no discapacidad. La pertenencia a la Unión Europea ha sido siempre motor de progreso, y la próxima década tiene que ser clave, desde la convicción de que Europa debe ser un espacio de pleno cumplimiento de los derechos humanos.

Queremos una Europa donde la inclusión no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana, tangible y universal. Por ello, trabajamos desde una defensa activa de los derechos, para mantener y ensanchar las conquistas sociales, coincidiendo con el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que celebraremos en 2026. Debemos intensificar nuestro trabajo con los responsables políticos, con los empresarios, con los profesionales de todos los ámbitos y gremios. Debemos logar que se garantice la accesibilidad universal, contar con políticas públicas que fomenten la igualdad, un marco financiero estable, una inclusión laboral real, reconocer que somos motor de cohesión social e innovación. Trabajemos por una región con dimensión social, por un país social, en una unión europea genuinamente social.