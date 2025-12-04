Una ‘extra’ muy ‘ordinaria’

Corría el 2010, aunque ya veníamos deficitarios de antes, y no solo económicamente, que cuando la cosa ya iba de mal en peor por la crisis económica, para reducir el déficit público, alguien decidió, para variar en algunos, legislar por sus Reales Decretos, concretamente el Real Decreto-ley 8/2010, reducir los salarios del sector público en un 5%.

Entonces nos dijeron que España atravesaba un túnel oscuro y que todos debíamos arrimar el hombro. Recortes, tijeras, EREs, cierres, impuestos, congelaciones salariales y, cómo no, todo llevó a la supresión de la paga extra de diciembre para los empleados públicos por aplicación, esta vez sin santos Reales, por decreto-ley 20/2012. “Una medida excepcional, temporal, imprescindible”, “un sacrificio necesario”, dijeron, para salvar el país del abismo económico. Y así fue, la gente aguantó mientras el sueldo menguaba y la pérdida de poder adquisitivo crecía como la mala hierba.

Pero pasó el tiempo. Esa paga, o parte de ella, fue abonada posteriormente en cómodas, irónicamente, diócesis que no dosis. Se prometió que, cuando la situación mejorara, todo volvería a la normalidad. Llegaron los brotes verdes. Después, la recuperación. Más tarde, los superávits y los discursos triunfales. Se rescataron autopistas, bancos y deudas privadas. Volvieron las grandes cifras macroeconómicas, los aplausos institucionales y los mensajes de optimismo de quienes nunca sintieron el tajo en su nómina, sin embargo, la paga, tiempo ha, llamada extraordinaria e íntegra, pasó a ser muy ordinaria y sin atisbo de integridad, ya que la base legal que sustenta el derecho a 14 pagas íntegras para los empleados públicos reside en el EBEP y el entonces Real Decreto ya no tenía razón de ser, ni siquiera validez en su principio. Y aun dependiendo del Gobierno Central, algunas autonomías incluso lo extendieron a ciertos pagos de carácter autonómico.

Y aquí estamos, más de quince años después, escuchando con incredulidad cómo dicen que la economía va como un cohete, que será la macroeconomía, porque lo que es la microeconomía, la del bolsillo, solo crece en agujeros, cómo sin «necesidad coyuntural», ni riesgo de rescate, ni catástrofe financiera que sirva de excusa, el sueldo de los docentes y empleados públicos sigue sin recuperar su dignidad.

Un país que pide sacrificios en nombre de la solidaridad, pero olvida devolverlos cuando hay bonanza, no es un país ni justo, ni serio. Y una administración que exige excelencia mientras practica la cicatería salarial, ni merece llamarse público ni pública

Finalmente, lo que subyace es que los empleados públicos somos la hucha perfecta y mantenerla abierta cuesta menos que cerrarla. Los gobiernos pasan, los discursos cambian, las excusas se renuevan, pero el agravio sigue intacto.

Y mientras tanto, año tras año, nuestras nóminas nos recuerdan que aún tienen una parte secuestrada “por el bien común”, pero parece que ese bien común empieza a no ser el más común de los bienes para docentes y resto de empleados públicos.

Dejen de abusar de los empleados públicos, y no como regalo, sino como reparación, como deuda moral, devuelvan la integridad a la paga extra, y háganla íntegra, que parece lo mismo, pero no lo es.

La historia se resume en una frase: Si la crisis fue temporal, las medidas adoptadas no pueden ser perpetuas.