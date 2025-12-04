Papá, ya no quiero ser notario

Muchos años atrás, los hijos decían a sus padres «quiero ser médico», «quiero ser abogado» o «quiero ser ingeniero». Y si salimos de profesiones tan clásicas, algunos otros se atrevían a decir aquello de que «de mayor quiero ser futbolista» o –como fue el caso de Concha Velasco- «mamá, quiero ser artista».

Esto suponía ya todo un proyecto de futuro hacia el que, con más o menos constancia y acierto, se dirigían tanto los anhelos de los hijos como los deseos de sus padres. Incluso los caminos a seguir en la educación de los hijos se orientaban en una dirección o en otra en función de ello.

Con los años, el utilitarismo protestante fue penetrando en la católica sociedad española, de manera que lo importante no era seguir una vocación sino triunfar en la vida. Y por triunfo se entendía –al modo calvinista- el supremo beneficio, es decir el beneficio económico, la ganancia enorme, el dinero por encima de todo. Así, aparecieron jóvenes que deseaban ante todo ser dentistas o controladores aéreos; incluso alguno –por admiración hacia Mario Conde- decía sin rubor que «quería ser banquero». Y los más influidos por la mitomanía televisiva, perdían la calma por ser jugadores de la NBA o pilotos de F-1.

Los tiempos cambian y con ellos cambia también el paradigma de las profesiones anheladas por los jóvenes para su soñado futuro

Pero los tiempos cambian y con ellos cambia también el paradigma de las profesiones anheladas por los jóvenes para su soñado futuro. Y así, en el campo inmobiliario asoman ya síntomas de una nueva burbuja; burbuja que parece tener sus datos propios diferenciados de la de 2.008: déficit estructural de viviendas, excesos del alquiler turístico, problemas de okupación, aumento disparado de los costes, etc, …

Incidiendo en este último punto de los costes de la construcción, el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en Vizcaya, Pablo Nadal, ha llegado a decir literalmente –véase Google- en una reciente entrevista en El Correo (antes El Correo español - El Pueblo vasco) que «un albañil cobra más que un notario».

Si su diagnóstico es acertado, en breve oiremos a nuestros jóvenes cambiar sus perspectivas de futuro condensándolas en apretada síntesis en una frase adaptada a los nuevos tiempos: «Papá, quiero ser albañil».