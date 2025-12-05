He de reconocer que el atletismo es un deporte tiene cierta similitud con los ciclos políticos, con una disciplina de fondo, otra de obstáculos, de velocidad y todo aunado con la fuerza y la resistencia.

En política las legislaturas tiene esos ingredientes, donde debes sortear obstáculos, con una visión a largo plazo en la que tienes que desarrollar tu proyecto, transformando compromisos en hechos presentándote ante los ciudadanos en ese sprint final con los resultados obtenidos y con una la fuerza de seguir ejecutando aquello que es bueno para tus vecinos.

Hoy comienza la campaña electoral en Extremadura, ese sprint final, donde muchos vendrán con recetas mágicas, queriendo tapar que con sus decisiones intentaron bloquear Extremadura, pero solo una candidata, María Guardiola, se presenta con el aval de una gestión que ha traído el cambio a Extremadura, y ha propiciado que Extremadura haya pasado a encabezar aquellos ránkings en los que antes estaba a la cola.

Presentamos un proyecto con 608 medidas para que Extremadura siga creciendo por el camino marcado, y con esa voluntad de consolidar el rumbo emprendido hace dos años, es el momento de votar a María Guardiola, porque, a más confianza, más Extremadura

Y ante las palabras hechos. Esta semana conocía que el desempleo ha vuelto a descender en Extremadura, por segundo año consecutivo somos la comunidad autónoma donde más desciende, rompiendo la barrera de los 70.000 desempleados que el anterior gobierno socialista nos decía que era imposible de romper. Hitos que se consiguen gracias a crear un ecosistema propicio para ello, con tres bajadas de impuestos, planes de empleo estable, un plan de autónomos dotado con más de 300 millones de euros, atracción de proyectos industriales con más de 40 proyectos vivos de inversión extranjera...en definitiva, apostando por nuestro tejido empresarial con la convicción de que Extremadura tiene que ser competitiva y no una isla como algunos pretenden.

Hechos que han llevado a que en Extremadura se cumpla con la palabra dada, y se trate a los extremeños como adultos, sin paternalismos, con mucha transparencia como la mostrada este verano durante los incendios que asolaron nuestra región. Porque nos comprometimos a que Cáceres contase con un hospital completo, una inversión de más de 188 millones de euros que ya está en marcha, o como en Badajoz, donde se han invertido 50 millones de euros en los centros sanitarios. Nos comprometimos a reducir las lista de espera en sanidad y dependencia, hoy la espera para ser valorado es de 81 días menos. Estos son hechos incontestables.

Y esa hoja de ruta es la que queremos seguir a partir del próximo 21 de diciembre. Una Extremadura que crece en lo económico y en lo social, una Extremadura de todos y para todos, sin distinciones ni complejos, porque ahora Extremadura levanta la voz ante los continuos agravios del gobierno del PSOE, que sigue empecinado en torpedear el avance de Extremadura como ha demostrado con su voluntad de cerrar Almaraz y por la que María Guardiola va a luchar sin descanso.

