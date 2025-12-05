En estas elecciones atípicas, por el modo en el que han llegado y hasta por el tiempo, cronológico y meteorológico en el que van a producirse, el PSOE ha elegido un lema claro y directo: Hazlo o lo harán. Cuatro palabras que resumen la idea central de estos comicios. Si no somos nosotros quienes decidimos el rumbo de Extremadura, otros, con intereses muy distintos a los de la mayoría, lo harán por nosotros. Un recordatorio de que la democracia se sostiene en algo tan sencillo y, a la vez, tan poderoso como implicarse.

Y ahí es donde aparece esa fuerza imparable que siempre ha caracterizado a nuestra tierra, la de los hombres y mujeres que creen en la justicia social, en la igualdad real, en la educación pública que abre puertas, en la sanidad que cuida y no especula, en una Extremadura con voz propia, ambiciosa y con ganas de seguir avanzando. Una tierra que no acepta, ni aceptará nunca, quedarse callada.

Cuatro palabras que resumen la idea central de estos comicios. Si no somos nosotros quienes decidimos el rumbo de Extremadura, otros, con intereses muy distintos a los de la mayoría, lo harán por nosotros. Un recordatorio de que la democracia se sostiene en algo tan sencillo y, a la vez, tan poderoso como implicarse

Por eso estos quince días de campaña que hoy comienzan no son un simple calendario, son una oportunidad. Si cada uno de nosotros se implica, si hablamos con claridad, si defendemos lo que está en juego, lo lograremos. Porque sabemos bien qué ocurre cuando gobiernan las derechas: recortes, privatizaciones, deterioro de lo público. Lo hemos visto en quienes pretenden convertir la salud en un negocio, celebrando listas de espera si eso engorda beneficios. Ese modelo no lo queremos para Extremadura. Y no lo vamos a permitir.

El 21D elegimos entre dos caminos muy distintos. Uno, el de las derechas, que reducen derechos y convierten los servicios esenciales en mercancía. Otro, el del PSOE, que apuesta por la justicia social y fiscal, por ampliar derechos y fortalecer los servicios públicos. Hablamos de si la vivienda será un derecho o un negocio; de si la educación de 0 a 3 años seguirá siendo pública o sustituida por un cheque; de si los 16.000 docentes de nuestra región verán reconocido su trabajo dignificando su salario o serán dejados de lado.

Al final, todo se resume en una idea; el voto es la herramienta que define nuestro futuro. Hazlo o lo harán. Y Extremadura sabe muy bien quién debe hacerlo.