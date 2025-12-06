Extremadura como decorado

Iniciamos una campaña de unas elecciones inéditas en Extremadura, Feijoo mediante. Unas elecciones solo autonómicas, aisladas del resto, que pueden permitir que toda España conozcan Extremadura, sus problemas y necesidades. La oportunidad puede frustrarse si triunfan las estrategias electorales de algunos partidos. Algunos como VOX tienen de principal imagen a su líder nacional y un programa, imaginamos, que vale tanto para Extremadura como para Murcia. Los dos partidos mayoritarios han decidido llenar la campaña de lideres nacionales con los mensajes en clave nacional ya archiconocidos. Extremadura merece un poco más de respeto. Porque merecemos que se hable de los problemas de nuestra tierra y de los asuntos que se dilucidan en estas elecciones.

Porque, aunque la gente lo desconozca porque la agenda nacional lo sepulta todo, las decisiones esenciales en la vida cotidiana de la gente se toman más en la Plaza del Rastro de Mérida, sede del gobierno regional, que en Madrid. Nuestra sanidad y su deterioro paulatino, la lacra de la vivienda, la educación que está fallando como ascensor social, la atención a la dependencia y sus condiciones indignas, las políticas activas de empleo, por poner algunos ejemplos, se deciden aquí. Dignificar la política es tomar a la gente por adulta y hablar de todo esto. No escurrir el bulto y no rendir cuentas cuando has tenido responsabilidades de gobierno.

Merecemos que se hable de los problemas de nuestra tierra y de los asuntos que se dilucidan en estas elecciones

Pero esto, por desgracia, no se va a hacer. Guardiola ni siquiera se digna a debatir. Y eso revela que tiene poco de que presumir, que su hoja de servicios no es intachable. Sospecho que temen que, si la ciudadanía descubre que detrás de tu decorado de propaganda no hay nada de lo que sacar pecho, el teatrillo se cae.

Simplemente repasando el programa electoral y las promesas hace dos años contrastándola con los resultados actuales, el abismo es tal que sonroja. Se puede descubrir que tras tus frases huecas lo único tangible de lo que presumir es que los ricos en Extremadura no pagan, que tenemos una universidad privada basura en una galería comercial, que les has echado una pala más a los 14.000 enterrados en nuestras cunetas y que la sanidad pública la has puesto al servicio del negocio privado permitiendo que sus jefes puedan trabajar para la competencia.

Por eso Guardiola hablará de cuestiones que no son de nuestra competencia, para que no nos demos cuenta de la mentira. No se lo vamos a permitir desde Unidas por Extremadura. Hablaremos de los dolores de nuestra tierra, de los problemas y de las soluciones. Porque para nosotros en estas elecciones Extremadura es la protagonista y no un mero decorado de televisión.