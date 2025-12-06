En los estertores del año, cuando el calendario está ya casi deshojado, sentimos como el frío viene a abrazarnos sin pedir consentimiento ni permiso. Llega, con él, esa época en que se produce el cambio de colchas y edredones, en que se remueven trasteros y roperos en busca de las mantas, en que se visten las camas con sábanas de franela, coralina y pirineo. Al jato le crecen las telas gruesas y largas. Y prenden las chimeneas, braseros, radiadores, y todo tipo de elementos calefactables. A los más ancianos se les oye eso de que ahora ya no se pasa frío, de que las nuevas generaciones no sabemos lo que es el frío. Y hay que reconocer que no les falta razón. Porque nuestra vida no tiene nada que ver con el tiempo que a ellos les tocó vivir. Hay hogares que pueden permitirse tener elementos que generan una suerte de microclima confortable mientras que hay otros en los que el frío se combate de un modo más humilde. Pero quien más y quien menos tiene un techo bajo el que guarecerse y alguna que otra herramienta, instrumento o ropaje para combatir el frío. Cosa distinta ocurre en la calle. Quien no tiene una vivienda en la que cobijarse sufre lo indecible cuando el frío arrecia y se suceden las ‘pelonas’ nocturnas. En el tramo final del otoño, y muy especialmente durante el invierno, el peligro de que las personas que viven en la calle sufran procesos de hipotermia o contraigan o vean cómo se agravan enfermedades previas no es una posibilidad remota sino una realidad cierta. Ante eso, hay dispositivos de organizaciones no gubernamentales, grupos de voluntarios y servicios sociales institucionales que se activan y tratan de ayudar a estas personas ofreciéndoles refugio o facilitándoles medios, de los que carecen, para combatir el frío. Pero, a veces, no alcanzan a localizar, por sí solos, a las personas que atraviesan por este tipo de situaciones.

Y es ahí donde inciden mucho estas entidades, que reclaman un compromiso por parte de la sociedad a la hora de advertir o informar sobre la localización de esas personas, para que puedan dirigirse a ellas y ofrecerles alimentos, darles ropa de abrigo y trasladarlas a lugares en los que pueden albergarse al menos de manera temporal y mientras que las condiciones climatológicas sean extremas. Muy a menudo ocurre que, desde la comodidad de nuestras casas, no somos conscientes de nuestra suerte. De que el solo hecho de tener cubiertas nuestras necesidades básicas o esenciales es un privilegio. Y esto no ocurre porque la gente sea poco solidaria, por el egoísmo secular que contagia a una parte de la humanidad o por una ausencia de sensibilidad. Ocurre porque, a veces, sin quererlo, estamos tan ensimismados en nuestras alegrías y quebrantos que no reparamos en que, en un banco de ese parque que atravesamos, al borde de esa oficina bancaria en cuyo cajero sacamos dinero o justo a las puertas de esa superficie comercial en la que compramos, hay una persona que, en estos meses invernales, vive aterida de frío y que, en días como los de Nochebuena o Navidad, puede sentir cómo ese otro frío helador, el frío de la soledad, cala y penetra hasta el mismísimo fondo del alma. Nuestro mundo necesita imperiosamente que levantemos la vista de la pantalla del móvil, que nos despojemos de los auriculares y recuperemos la conexión con una realidad que se extiende más allá del ámbito de lo meramente personal o del espejismo de lo virtual. Y esas personas que pasan frío en la calle requieren cobijo y abrigo, sí, pero también merecen ser miradas y vistas por los demás.