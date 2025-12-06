Antes de ayer arrancó la campaña para las elecciones autonómicas, que Guardiola decidió convocar para el domingo 21 de diciembre. Decidió o decidieron por ella, pues cuesta no pensar que algo tendría que ver Núñez Feijóo, que necesita un triunfo del PP para aumentar la presión sobre el gobierno, aunque resulta difícil presionar más y ser más pesado, ahora con el argumento de la corrupción, cuando por Soto del Real han pasado 87 corruptos del PP, por solo un par del PSOE.

Las encuestas, de momento, resultan desastrosas para Miguel Ángel Gallardo, a quien debilita el andar en líos judiciales, pues en este país la gente de izquierdas es muy sensible a la mínima sospecha de delito, mientras que la de derechas permite a los suyos hacer casi, casi de todo. Hay en ello, lo queramos ver o no, cierto fondo moralista y religioso: el pueblo dice ser «pobre pero honrao», como en el siglo XVI presumía de ser cristiano viejo, sin manchas de judaísmo. Los jueces se sirven de eso y destrozan la reputación de quienes, para cuando quedan libres de toda culpa, han perdido la ilusión de los suyos.

Pero esas encuestas tampoco salen muy favorables para la actual presidenta, que querría, como Moreno Bonilla, salir por mayoría absoluta y poder gobernar con las manos libres, convirtiendo Extremadura en una especie de Guardiolandia, y a los extremeños en una especie de pitufos, azules como el PP, que le rieran las gracias a Pitufina.

Quién sabe si lo logrará, pese a todo, pero de momento no cuela, y esa Guardiolandia es una Extremadura de cartón piedra que solo existe en su imaginación. Una región donde se celebra una Bienal Vargas Llosa gastando 650.000 euros del contribuyente, pero a cambio se deja a los pueblos sin gestores culturales por un año. Una región donde las listas de espera de la seguridad social se alargan cada vez más, a ver si así hay más extremeños que se pasen a la sanidad privada, o donde muchos responsables capaces en el ámbito de la educación y la cultura han sido sustituidos por señoras y señoros muy elegantes, pero que no tienen ni idea, y solo saben dar largas. Una región donde, imitando cutremente a Madrid, se quiere apoyar la implantación de universidades privadas, que vienen solo a recaudar, y se va cada vez haciendo de menos a la pública, la Universidad de Extremadura, motor de investigación e innovación en esta tierra.