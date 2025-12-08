Una organización democrática, como debe de ser el PSOE, no puede funcionar bajo criterios patriarcales y machistas.

Así, no.

Un PSOE que, cuando gobierna, es capaz de hacer las leyes más progresistas y más feministas, que consigue los mayores avances sociales y garantiza los derechos de la ciudadanía y en especial de las mujeres, no puede, en su funcionamiento interno, ser pasto de la incoherencia, de la insolidaridad y del ninguneo a las mujeres.

Así, no.

Como feministas no vamos a consentir que se ponga en entredicho a las víctimas. Las mujeres que denuncian han de ser protegidas y escuchadas y el PSOE tiene que trabajar con eficacia y rapidez para que el daño sea reparado.

No se pueden crear listas de espera de mujeres víctimas. Cada vez que se ignora una denuncia o se retrasan las medidas adecuadas para reparar el daño sufrido se está acompañando a los agresores y por lo tanto revictimizando a las mujeres, sembrando dudas sobre la denuncia y dando alas al patriarcado.

Denunciamos en su momento a los puteros Ábalos y Koldo, expresamos nuestra decepción y denunciamos la ofensa que hicieron a las mujeres. Denunciamos hoy a Salazar y a Navarro. Son ellos quienes tienen que dar explicaciones. Salazar y Navarro tienen que abandonar definitiva y radicalmente el PSOE y el PSOE no debe buscar excusas para recuperarlos. No queremos ni puteros ni acosadores entre nosotras.

Hoy reivindicamos los derechos de todas las mujeres y, especialmente, el derecho a sentirnos seguras en los espacios laborales, en los espacios públicos y de participación y en la vida en general.

Reivindicamos la sororidad y agradecemos a las compañeras que desde sus cargos orgánicos defienden el feminismo en el partido y en la vida. Pero, necesitamos sentirnos seguras y apelamos al partido para que rompa la fratría. Es imprescindible que haya un compromiso colectivo y sin fisuras -de los de arriba y de los de abajo, de las de abajo y de las de arriba- en la consecución de la igualdad; que no se justifique ni el abuso ni al abusador.

Los principios éticos del PSOE deben tener una demostración estética a la hora de afrontar este tipo de denuncias. Estética según el griego es lo que se percibe mediante sensaciones y procede de aisthesis, ‘sensibilidad’. Pero la estética sin ética solo es cosmética. «Nulla aesthetica sine ethica».

Somos feministas, somos socialistas, y por ello exigimos a nuestra organización:

-Eficacia, rigor, transparencia y contundencia a la hora de tratar todas las denuncias sobre acoso o violencia dentro del PSOE.

-Sensibilidad a la hora de responder a las víctimas, de acompañarlas, de cuidarlas.

-Refuerzo, desde el feminismo participativo, del protocolo frente al acoso sexual en el PSOE, para debatirlo, para afinarlo y para marcar escrupulosamente los tiempos, las formas y las responsabilidades a la hora de ejecutarlo.

-Cumplimiento de la agenda feminista y lucha por la abolición de la prostitución y de la pornografía, de los vientres de alquiler, del género y de cualquier otra forma de apropiación y explotación del cuerpo de las mujeres, de las niñas y niños. La agenda feminista se escribe día a día respetando a las mujeres. De lo contrario, no es feminista.

-Más mujeres feministas en puestos de responsabilidad y más feminismo en el PSOE como organización.

*Eva Arenales de la Cruz es presidenta de la Asociación Feminista LIS.