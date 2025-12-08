Cine sénior: lo que el viento se llevó

Desde finales del mes de junio de este año 2025, arrancó la tercera edición del programa Cine Sénior, con unas 397 salas de cine participantes en toda España. La novedad principal de esta tercera edición era que el programa iba a permanecer activo durante todo un año, hasta el mes de junio de 2026. Ocho millones y medio de euros hacían posible que las personas de 65 años en adelante pudieran acudir al cine todos los martes, a un precio especial de dos euros.

El Cine Sénior ha tenido una respuesta magnífica en todos los cines acogidos al programa y en las casi 3000 pantallas de proyección distribuidas por todo el territorio nacional. Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE) sólo en la segunda edición de este programa, entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine casi 1.700.000 espectadores sénior, lo que supuso un incremento de un 83% con respecto a la edición del programa de 2023. De ahí que el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), planteara que el programa se alargara durante todo un año, en lugar de los seis meses que duraban las ediciones anteriores.

Y la prueba de que era un éxito este programa en los Multicines Cáceres, en nuestra capital de provincia es que, efectivamente todos los martes, desde junio de 2025 hasta hace dos o tres semanas, se volvían a ver colas para sacar las entradas, desde la taquilla hasta bien entrada la bajada de la Avenida de la Montaña. Y así ha sido hasta hace bien poco, hasta el martes en que no había ni un alma en la cola para conseguir los pases. Algo raro y extraño pasaba, sin lugar a dudas, porque en la taquilla comenzaban a informar que ya se había acabado el programa del Cine Sénior. A la persona que informaba en taquilla se le escapó un «por lo menos aquí», dando a entender que no era un problema del programa a nivel nacional, sino algo que ocurría sólo en los cines de nuestra ciudad.

Al entrar en la sala de cine ese martes, una vez abonado el precio normal de seis euros o mil pesetas de las de antes, después de la publicidad y antes de proyectar la película que tocaba, apareció un mensaje en pantalla con el tiempo suficiente para leerlo bien leído. Allí decía la empresa de Cines de Cáceres que, por razones de fuerza MAYOR, Multicines Cáceres había solicitado la suspensión del programa Cine Sénior al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, debido al agotamiento, decía, de la cantidad asignada a la Empresa por parte del ICAA para la realización de dicho programa.

También decía que la Empresa iba a solicitar al ICAA una ampliación de la cantidad asignada para que se pudiera seguir aplicando el programa en Cáceres, porque en los cines de toda España lo seguían aplicando con normalidad. Aquí, en nuestra bellísima ciudad, como otras muchas veces, alguien, no sabemos desde dónde, ha hecho mal los cálculos y se ha equivocado al echar las cuentas y, sin saber por qué, el viento se llevó al cine Sénior. Ante todo esto y, aunque mis labios casi me obligan a utilizar otro verbo malsonante y feo, voy a decir sólo «¡hay que fastidiarse!», y simplemente parafrasearé a aquél que tenía más razón que un santo cuando afirmaba aquello de «¡¡Qué poco dura la alegría en la casa del pobre!!»

*Ramón Gómez Pesado es exdirector del IES Ágora de Cáceres.