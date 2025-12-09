Por la cara

No hay que ser lombrosiano –por Cesare Lombroso, ya saben, el criminólogo que juzgaba por el físico– para pensar que Francisco Salazar es lo que parece. Más aún: que lo difícil es demostrar lo contrario. Y lo que parece es, ya de manera oficial, lo que lamenta la nota interna emitida el viernes por el Partido Socialista: «Comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del PSOE». Hasta entonces, las denuncias anónimas que presentaron dos afiliadas en el registro de la Oficina Antiacoso –malo, por no decir otra cosa, que el partido necesite una oficina así– desaparecieron del registro hace una semana, según elDiario.es, que revela que María Jesús Montero, vicesecretaria del partido y vicepresidenta del Gobierno, presionó a las denunciantes para que no siguieran adelante –en otras palabras, para que retiraran las denuncias – por el daño que iban a causar al partido. A ver si va a ser cierto que el Partido Socialista no es un partido feminista, sino un partido donde hay feministas.

Paco en Ferraz y La Moncloa

Políticamente, Salazar interesa por ser «Paco» en Ferraz y «Paco» en La Moncloa, ese aprecio. Por preguntarlo según la definición del término «factótum», ¿es Salazar «la persona de plena confianza de otra»– en este caso, del secretario general, si es Paco en Ferraz, y del presidente del Gobierno, si es Paco en La Moncloa– y que en su nombre se ocupa «de todo lo importante y de todo lo que tiene importancia» (Krahe sabrá disculparlo)? Hay que quedarse con lo que se sabe, y es que Salazar iba a sustituir a Santos Cerdán en el cargo cuando Cerdán, después de que sustituyera a José Luis Ábalos, entró en prisión –y no porque lo sustituyera–, pero que no pudo hacerlo por las denuncias. Y prueba de que las denuncias –no Salazar, las denuncias– pueden dañar al partido es que su secretario general pide a las compañeras –«no a los compañeros», lacera finamente Enrique Monrosi, de elDiario.es– que denuncien «cuando haya casos de agresión o acoso sexual utilizando los canales internos del partido». Pero, según la nota interna del viernes, el registro de denuncias las «oculta para extremar las garantías de protección de datos».

Para Lombroso, la cara de Salazar sería la de quien sufre una involución evolutiva, para los demás es la de un machista, si se trata de corrección política, o la de un baboso, si se trata de sinceridad. Hay otra diferencia: lo que suscita. El machista, según lo políticamente correcto, produce repugnancia. El baboso, según la sinceridad, da asco. Salazar elija.