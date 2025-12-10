Un deporte de héroes y villanos

Al parecer el Real Madrid está inmerso en su enésima crisis, declarada oficiosamente tras perder en casa (0-2) contra el Celta de Vigo. No sé si “gabinete de crisis” será una exageración más por parte de los periodistas deportivos, tan proclives a recargar las tintas, o si es cierto que Florentino Pérez, un hombre de mecha corta, ya está pensando en un reemplazo para Xavi Alonso, que sería, si no me fallan las cuentas, el decimotercer míster fichado durante sus dos presidencias en el equipo blanco.

El juego del Real Madrid no está siendo brillante, y los resultados de los últimos encuentros tampoco acompañan, pero no deberíamos olvidar que Xavi Alonso está recién aterrizado en el Bernabéu y que, como todo míster, necesita tiempo para poner en práctica sus ideas.

Pero eso, tiempo, es fruta prohibida en el vestuario del Real Madrid, un equipo cagaprisas que lo quiere todo y lo quiere ya, como si pasar por una etapa de transición, con ajustes y reajustes, fuera motivo de zozobra y vergüenza.

No es lo mismo perder el puesto de trabajo en la fábrica o en la oficina que abandonar el vestuario de uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Pero tampoco debe de ser agradable trasladarte con tu familia a otra ciudad y que a los pocos meses te repudien porque no sirves para llevar a cabo el trabajo por el que te han contratado

Los entrenadores de los grandes equipos, tan elegantemente vestidos, tan millonarios y, como es el caso, con buena planta nos parecen semidioses caídos del Olimpo hasta que su cese —a veces prematuro, a veces injustificado— nos recuerda que son como nosotros, mamíferos cualesquiera susceptibles de ser despedidos.

El fútbol es injusto, cainita y caprichoso. Hoy que juega el Real Madrid contra el Manchester City descubriremos si Xavi Alonso es un proyecto de héroe en su primera fase o un villano despreciable cuyo nombre no querremos ni recordar.