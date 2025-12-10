Opinión
'He llorado tanto’, Robe
Me hiciste llorar el día 24 de enero de 2011, cuando escuché por primera vez ‘Material defectuoso’, tu penúltimo trabajo con Extremoduro, antes del epílogo con ‘Para todos los públicos’ y de iniciar tu última época con el grupazo de músicos extremeños con el que tanto hemos vibrado. Me has hecho llorar hoy, de madrugada, cuando me he enterado de tu muerte, qué casualidad, un día en el que tan pronto me he despertado y sufrido un insomnio que tenía su explicación. Te vas, genio, y nos dejas aquí jodidos. Muy jodidos.
Antes, durante y después de aquel día, Robe, me has hecho disfrutar como nadie lo ha hecho con tu música, con tu poesía, con tu novela ‘El viaje íntimo de la locura’ .También con tu simpatía de aquel día de 2016 en Madrid, el día de la presentación del disco en el que te pregunté sobre tu ‘Canción más triste’ en la presentación de ‘Destrozares’.
Sí. He ‘llorado tanto’, Robe. He llorado de felicidad aquel día en Sanlúcar de Barrameda y en el Hípico de Cáceres, en tantos y tantos directos en mis largos paseos contigo de compañero en el ‘spoty’…Te vas, genio, con todo un legado de talento, un inmenso caudal de obras maestras.
Robe, jamás habrá nadie como tú. Seguiré disfrutando de tu Obra, afortunadamente contada con brillantez por tu paisano Juan Carlos Ramos a través de Youtube.
Genio, estoy (estaremos muchos) devastados por esa noticia que nunca hubiéramos querido recibir.
Solamente acierto a decir: ‘gracias por todo’, genio. Sí. Aquí sigo, ‘llorando tanto’, pero no te preocupes. No ocurre nada. Ya se pasará. Mientras tanto, lloraremos, como siempre lo hemos hecho, por la alegría indescriptible de tu música. Con eso nos quedaremos. Descansa en paz, Robe.
