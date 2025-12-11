Soñé un sueño

Hubo un tiempo, dicen, en que la humanidad era un refugio. No perfecto, pero sí capaz de sostener la mirada sin convertirla en amenaza. Un tiempo en que las voces acariciaban en lugar de herir, y las palabras eran puentes y no trincheras. Tal vez ese tiempo exista solo en la memoria, un sueño que soñé, como un eco lejano de lo que quisimos ser.

También hubo un tiempo en que el amor era ciego, y el mundo parecía una canción que hablaba de futuro. Hoy la música casi no logra escucharse entre el ruido: prisas, incertidumbre, silencios incómodos, noticias que se pisan unas a otras. Así entra también la indiferencia: primero como un murmullo, luego como una sombra, hasta convertirse en un abismo donde se ahogan demasiadas Fantine y quedan atrapadas si sobre ellas se obliga al silencio.

Hubo un sueño, hace mucho, un sueño en el que la dignidad era posible, en el que la justicia llegaba a tiempo, en el que nadie tenía que elegir entre callar o ser cuestionada. Un sueño en el que la verdad de aquellas miserables a las que hacía alusión Víctor Hugo no se archivaba por incomodidad ni se diluía en pasillos sin testigos. Un sueño en el que la noche no estaba llena de tantas amenazas invisibles mientras se mataba el sueño de día.

Pero un día, aparecieron los tigres que salen de noche. No criaturas de libros ni novelas, sino presencias reales, de pasos suaves y poder silencioso. No necesitan rugir para imponer miedo: les basta la sombra, la costumbre, la impunidad que otros les conceden. Avanzan sin prisa, como si supieran que nadie encenderá las luces para verlos mejor.

Porque un día, sí, muchas caminaron confiadas. Por ilusión, por creer en el respeto, por pensar que el mundo sería noble con ellas. Pero llegó el otoño. Ese otoño que siempre llega y se lleva la inocencia sin pedir permiso. Luego vino el miedo. Y detrás, el silencio: un silencio que nunca fue elegido, sino impuesto.

Hoy, esas mujeres siguen caminando. Algunas con cicatrices que no se ven. Otras con denuncias que nunca llegaron a escribirse porque alguien decidió que era más cómodo hacerlas desaparecer. Otras con la sensación de que su historia apenas es un susurro que nadie quiere escuchar. Caminan erguidas, sí, pero también cansadas de sostener un peso que no debería ser suyo. Aun así, siguen soñando.

Sueñan con un futuro que no las devuelva al silencio. Sueñan con un país capaz de mirar sin apartar la vista. Sueñan con una justicia que no llegue tarde, con una sociedad que no tape, no excuse y no elimine lo que debiera defender. Sueñan con amaneceres en los que ya no existan tigres para perseguirlas, esos tigres que mataron cualquier sueño soñado, porque saben que hay sueños que se hacen imposibles mientras haya puertas cerradas, cajones para esconder, chivos para expiar y voces que apagar. Y, aun así, y esto es lo más valiente, siguen soñando.

Porque si un país deja de soñar, se convierte en un escenario vacío, con luces encendidas pero butacas frías y un telón inmóvil que jamás revela la verdad. Pero mientras exista una sola mujer que resista, que hable, que recuerde, el sueño seguirá vivo, aunque esté oculto, aunque duela.

Y mientras sigamos soñando, existirá la esperanza de acabar con esos tigres que salen de noche y matan el sueño que soñamos.