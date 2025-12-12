Ensancha el alma

Es imposible obviar que hoy, que llegamos al ecuador de la campaña electoral, los mensajes políticos se entrelazan con los acordes del poeta y filósofo de la música que recientemente nos ha dejado, Robe Iniesta, que ha querido marcharse por “la vereda de la puerta de atrás”, sin hacer ruido, cuyos temas han marcado a una generación, consiguiendo que “la ola que surge del último suspiro de un segundo, nos transporte mecidos hasta el siguiente”. No sería de justicia si hoy no rindiera homenaje a un extremeño que rompió fronteras con su música, un extremeño transversal, que bajo sus notas hizo disfrutar a ciudadanos de toda índole.

Su partida ha provocado un “Stand By” en días frenéticos; cargados de kilómetros, reuniones, contactos con los extremeños, propuestas y defensa de aquellos ataques de quienes han preferido enfocar estas elecciones como decisivas para su futuro político en lugar de buscar el avance de Extremadura. Y es que esta primera semana de campaña electoral ha servido para poner las cartas encima mesa, y que los extremeños puedan observar dos estilos claramente diferenciados: Un proyecto a favor de Extremadura, el de María Guardiola, y por otro lado políticos que viven en un permanente sálvese quien pueda, contra María Guardiola, con ausencia de proyecto, con escasez de propuestas y con exceso de ira, insultos y elevadas dosis de testosterona.

Avatares de una campaña

Algunos justificaran sus maneras con los avatares propios de una campaña, allá ellos con sus malas formas, pero por mucho que venga de turismo electoral a nuestra tierra, lo que no tiene perdón es que se quiera caricaturizar a los extremeños montando a caballo con capa como si de Los Santos Inocentes se tratase…le recomendaría un tema del disco “Agila” de Extremoduro que le viene que ni pintado…

Esas mismas formas faltonas hacia María Guardiola las vemos en quienes tras haber gobernado Extremadura durante muchos años, ahora prometen todo aquello que nunca hicieron, cheque en blanco a lo que durante años se opusieron, como si de un teletienda se tratase; soluciones para todo, pero sin hacer la profunda reflexión acerca de que los males endémicos de nuestra región son la herencia de una mala gestión, de su política conformista y su falta de ambición, permitiendo agravios constantes a Extremadura. Pese a todo esto no han perdido la ocasión de querer bloquear Extremadura por puro interés político y personal. Ojalá le hubieran puesto el mismo interés a Extremadura que el que les acaparan los líos judiciales de su candidato.

Y entre esos dos modelos, entre el del avance de María Guardiola o del bloqueo de la pinza del VOX-PSOE, entre el de la moderación o el del insulto, entre el que antepone los intereses de Extremadura o los intereses personales, entre ellos que tienen que elegir los extremeños el próximo 21 de diciembre. Entre proyectos que excluyen o un proyecto para todos, un proyecto como el de María Guardiola, que ensancha Extremadura, que ensancha el alma…