Incontinencia verbal

El rollo de siempre… Salir. Beber. Acabo de enterarme de que Robe ha muerto en Baracaldo… En Cruces, que es un hospital de cuando Franco. Vivía en Lezama. Robe, no Franco. Franco visitó Baracaldo el año que yo nací. Eso fue cuando los hornos de Baracaldo aún alumbraban todo Bilbao. Una canción. Otra. Dos en el mismo párrafo. Sigo. Los bilbaínos, desde que se inauguró el Hospital de Cruces, nacen en Baracaldo. Ahora también Robe, que morir es también nacer. Un placentino en Baracaldo. Lo que según Guardiola vendría a ser… un turista.

Oigo la radio. Por un motivo o por otro, con motivo o sin él, estoy más preocupado por la gripe que por las elecciones extremeñas. Guardiola tiene la lengua larga y lo otro corto. Dice que Abascal es un turista. ¿Un excursionista? ¿Un paracadista? Que sí, que no digo yo que no. Como Feijóo. Turista. Robe no, Robe vivía en Lezama, que es algo más que ser turista. A riesgo de incendio por cortocircuito diré que Abascal a caballo por la dehesa recuerda, me recuerda, aquella portada de Extrechinato y tú. Abascal más tapadito. Al fondo, la dehesa viéndonos pasar. Viendo pasar una elección tras otra. Y otra. Dice Julián Mora Aliseda: «lo que parece más seguro es el desmantelamiento de la mayor industria regional (la central nuclear de Almaraz) y la demolición del mayor completo turístico regional (Valdecañas)». Mora Aliseda tiene en su magisterio engarzados el saber y el sentido común. Extremadura… otra vez a cuatro votos de seguir tal cual.

Lo único cierto es que, metidos en campaña, siempre se le va la lengua a alguien. Normalmente al más tonto o al más malo. Lo de Guardiola ha sido una ocurrencia desafortunada. Ofende al sentido común casi tanto como cuando llamó machista al mismo Abascal por el solo hecho de pedir su dimisión (que no la pediría por ser mujer, digo yo). Que no, o que sí, no me quedan fuerzas para discutir. Ni con hombres ni mujeres. Lo que sí digo es que lo de Rodríguez Osuna va más allá de la falta de sentido común, demuestra mala baba. Decir que el tal Naharro, que debe ser un jerarca popular, ofrecía trabajo a cambio de favores sexuales tiene tela. Eso es mala baba, aquí y en Lezama, al menos y no solo, cuando no se aportan pruebas. Rodríguez Osuna, aquel al que grabaron diciendo que el que denuncie no tendrá empleo en el ayuntamiento de su recto gobierno mientras los socialistas manden. Tela… Quiero pensar que es la gripe de la campaña… el virus de la incontinencia verbal.

Sigo oyendo la radio. Oigo que la iglesia católica socorrió el año pasado a cuatro millones de humanos. Nadie está libre de ser humano. De ser uno, uno solo y abandonado, entre cuatro millones. En ese trance aún queda una puerta a la que llamar. Seas quien seas. Aunque ya no seas el que eras. En ese trance no llames a las puertas de un partido político. Esas no son las que dan para que cenes esta noche y comas mañana. Los partidos reparten papeletas (y cargos públicos). Ustedes, cenen o no cenen, voten, voten si lo tienen por conveniente, que entre los malos los habrá menos malos y hasta los habrá buenos. Lo que casi nunca conviene es escupir al primer gargajo. Por bondad -y hasta por malicia- a veces lo que conviene es callar. A veces tampoco a mí me conviene escribir lo que escribo. ¿Turista? No sé si a Robe acabarán poniéndole una calle en Lezama. A lo peor lo descartan por turista. Descanse en paz.

*Fernando Valbuena es abogado.